Verso il Conclave, voteranno tutti i 133 cardinali. Czerny: “Il prossimo Papa non sarà Francesco II”

09:59

Anche i cardinali eccedenti avranno diritto al voto

I cardinali hanno discusso in Congregazione alcune questioni procedurali. In primis hanno dovuto risolvere il problema del tetto massimo previsto dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis che prevedeva un numero massimo di 120 elettori. Papa Francesco, con i numerosi Concistori, ha superato tale tetto. In una dichiarazione la Congregazione dei cardinali ha rilevato che "Sua Santità Papa Francesco, creando un numero di Cardinali superiore ai 120, come stabilito dal n. 33 della Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis di San Giovanni Paolo II, del 22 febbraio 1996, nell'esercizio della Sua suprema potestà, ha dispensato da tale disposizione legislativa, per cui i Cardinali eccedenti il numero limite hanno acquisito, a norma del n. 36 della stessa Costituzione Apostolica, il diritto di eleggere il Romano Pontefice, dal momento della loro creazione e pubblicazione".