Mamma lancia neonata dal balcone a Misterbianco: morta bimba di 7 mesi

Roma, 30 aprile 2025 – Dramma nel Catanese. Una neonata di 7 mesi è morta dopo essere stata lanciata in strada dalla madre, una quarantenne che sembra avesse dei problemi di depressione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la donna avrebbe prima minacciato di suicidarsi. La tragedia è avvenuta in un appartamento in via Marchese. La piccola è volata giù dal balcone, precipitando per parecchi metri e finendo sull’asfalto. Per la bambina non c’è stato nulla da fare. La piccola, immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, è morta prima di arrivare in ospedale per le gravissime lesioni riportate. Sul posto per i rilievi è intervenuto anche il nucleo Investigativo.

La donna è stata portata in caserma dai carabinieri della Compagnia di Fontanarossa che indagano sulla vicenda. Un’altra ambulanza ha preso in carico il padre della piccola che ha avuto bisogno di cure mediche dopo l’accaduto ed è stato portato in ospedale a Catania. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Misterbianco. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta per accertare i fatti.