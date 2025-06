Post Archive Faction . Esplorando il K-pop

Guest Designer di Pitti Immagine Uomo di giugno 2025 sarà anche Post Archive Faction (PAF), il menswear brand fondato dai giovani designer coreani Dongjoon Lim e Sookyo Jeong. A Firenze, PAF realizzerà un evento ideato appositamente per Pitti Uomo e la sua platea internazionale. Lo speciale Guest Designer fashion show è supportato da Pitti Immagine e da Korea Creative Content Agency.

"Da diverse stagioni – afferma Lapo Cianchi, direttore Comunicazione & Eventi di Pitti Immagine – qui a Pitti riserviamo un’attenzione speciale alla cultura e all’estetica della Corea del Sud. Un mercato in crescita, molto importante per la moda italiana e per il salone – vista l’alta affluenza di giornalisti e operatori economici a Pitti Uomo – ma anche un fertile territorio di scouting delle nuove generazioni di fashion designers e dei giovani creativi che si distinguono per versatilità e capacità di mettere in relazione linguaggi e ambiti artistici diversi".

Nel corso delle ultime stagioni, PAF ha dato ulteriore impulso all’esplorazione di confini e norme estetiche, di nuove tecniche, materiali e silhouette. Oltre il K-pop e l’ossessione per i social, è un lessico di stile personale, capace di comporre dinamicamente contenuti d’archivio, tagli asimmetrici, soluzioni di ispirazione sportswear e design sperimentale. L’evento pensato per Pitti Uomo sarà anche una finestra aperta sui nuovi desideri dei giovani consumatori, prendendo il polso ai più freschi trend del mercato globale. "Post Archive Faction (PAF) è l’archivio del futuro" afferma Dongjoon Lim, creative director di PAF.

Ma cos’è davvero questo marchio? E cosa significa per la moda mondiale? PAF è un brand di ready-to-wear che sperimenta nuove formule strutturali. Fondato nel 2018 da Dongjoon Lim e Sookyo Jeong, PAF esprime la propria visione sfumando i confini delle convenzioni del design contemporaneo: decostruisce e ricompone capi e oggetti per esplorare nuove dimensioni della creatività umana.

Costruzioni asimmetriche, stropicciature e pannellature marcate definiscono il linguaggio estetico unico e calibrato del marchio. Dalla sua prima collezione, presentata nel 2018, PAF ha presentato il proprio percorso di ricerca durante le fashion week di Milano e Parigi.

Le collezioni sono oggi disponibili in 75 store in tutto il mondo, tra cui Dover Street Market, SSENSE, H.Lorenzo, GR8, oltre che su postarchivefaction.com e presso il flagship store di Seoul. Post Archive Faction prosegue la sua evoluzione con la collezione primavera/estate 2026, dopo le collaborazioni di successo con Virgil Abloh ℅ Off-White™, District Vision e On.