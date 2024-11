Orologi o bracciali?. Sotto l’albero di Natale classe e creatività

Le feste che si avvicinano, i regali da fare. Chi si è portato avanti, chi arriva all’ultimo minuto. Cosa regalare a lei? Per non sbagliare, un orologio. Che sia magari un po’ gioiello. Così, oro e pietre preziose risultano sempre una buona idea. Perché si abbinano, giocano con i contrasti e disegnano le forme. Al polso, cinturini preziosi o bracciali, in quest’ultimo caso talvolta è difficili stabilire il confine tra segnatempo e gioiello. Ma chi l’ha detto che un orologio deve stare al polso? Così qualcuno ha pensato di farlo indossare come un sautoir.

Fedele alla tradizione degli orologi gioiello femminili, quando il segnatempo per le donne era anche un ornamento, un accessorio destinato ad accompagnarle giorno e notte è Jaeger-LeCoultre con i suoi orologi per signora che non rinunciano alla bellezza estetica così come a quella meccanica. Il Rendez-Vous Classic Moon in versione oro rosa con cassa da 34 mm esibisce intorno alla lunetta e nel cuore del quadrante argentato guilloché splendidi diamanti taglio brillante e la fase lunare sullo sfondo di un cielo stellato laccato blu scuro, si completa di un cinturino in pelle di alligatore. Attraverso il fondello si ammira il calibro automatico (jaeger-lecoultre.com).

Se pensiamo a un grande classico del tempo il Day-Date di Rolex crea un ponte tra passato e futuro, e dal 1956 è testimone dei momenti più grandi della storia. Pensato inizialmente per il quotidiano è stato declinato in numerose varianti, passando dalle più classiche a quelle gioiello, fedele al design unico e immediatamente riconoscibile, con la finestrella della data a ore 3 e quella semicircolare a ore 12 con il giorno della settimana in lettere e per esteso. Il modello in oro Everose con cassa da 36 mm e bracciale President ha lunetta con diamanti incastonati, presenti (10 taglio baguette) anche sul quadrante blu-verde finitura soleil, creando con questo preziodi giochi di luce (rolex.com).

Il Mini DolceVita di Longines è testimone della lunga storia degli orologi-gioiello che la Maison ha cominciato a realizzare sin dal XIX secolo. In oro giallo con cassa rettangolare da 21,50 mm x 29 mm e diamanti, si completa di un bracciale composto da 106 maglie che, sfalsate e finemente assemblate, permettono all’orologio di avvolgere il polso con elasticità e comfort (longines.com).

Un mix di contenuti tecnici ed estetica audace e all’avanguardia è L’Heure du Diamant di Chopard. Che negli ultimi modelli unisce la forza del design originale a un movimento automatico di manifattura. Per la prima volta nella collezione, la cassa ha forma di un ottagono (di 32 mm), dalle linee decise e le proporzioni perfette, impreziosita da diamanti incastonati con un’unica nota come incastonatura a corona o serti couronne. Il quadrante è in madreperla perlata, per il modello in oro etico rosa e il bracciale flessuoso è frutto della perizia e dell’assemblaggio manuale (chopard.com).

Bulgari invece fa incontrare due sue icone, emblemi dello spirito pionieristico e dell’innovativo design della Maison, nel nuovo Bulgari Bulgari Tubogas. La cassa da 21 mm in oro giallo si distingue per il doppio logo sulla lunetta e un quadrante laccato nero con indici in diamanti. Il bracciale Tubogas a due giri si declina in oro giallo, oro bianco e oro rosa (bulgari.com).

Mai Natale fu più bianco di quello di Chanel con il suo J12 in ceramica bianca ad alta resistenza, cassa da 33 mm, quadrante laccato bianco con indici in diamanti; lunetta girevole unidirezionale in acciaio. Movimento Calibro 12.2 (chanel.com).

È un bracciale o un orologio? Se vi state facendo questa domanda state guardando il Reflection de Cartier: è un orologio. Diciamo così, un orologio bracciale: cassa in oro bianco 18,4x17,5 mm ornata di 95 diamanti taglio brillante, crisopazio, ossidiana, smeraldi, tormaline Paraiba, pietre che ritroviamo anche sul bracciale in un senso di preziosa continuità. Il quadrante è interamente tempestato di diamanti taglio brillante (cartier.com).

Da un bracciale a una collana con Piaget e il suo Swinging Sautoir, interprete dell’arte della ’Extraeleganza’ nel segno della tradizione degli orologi sautoir della Maison. Una cassa di forma trapezoidale con angoli arrotondati e un quadrante turchese; la tavolozza di blu e verde per la collana di perle intrecciate con zaffiri gialli e diamanti taglio brillante, che si dipanano da una catena d’oro intrecciata a mano tempestata di diamanti. E poi uno zaffiro giallo dello Sri Lanka da 29,24 carati e un’acquamarina da 6,11 carati. La collana può essere indossata senza l’orologio, che si stacca facilmente grazie a un ingegnoso sistema e può essere montato su un bracciale in raso verde (piaget.com). Dicevamo, a Natale ci è concesso di sognare?

Amelia Zacco