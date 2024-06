Oltre la sfilata. C’è ’The Witness’

I sogni diventano realtà per gli stilisti del futuro. È con questa ambizione che l’Istituto Marangoni Firenze presenta ’The Witness’, il suo fashion show annuale che si terrà giovedì 13 giugno alle 19 nella fantastica cornice di Palazzo Ximènes Panciatichi, in Borgo de’ Pinti 68 a Firenze. Questo evento rappresenta l’apice del percorso triennale degli studenti di Fashion Design, offrendo una vetrina innovativa e curata nei minimi dettagli che ridefinisce il tradizionale concetto di sfilata. Nella sede di Firenze, l’arte e la cultura influenzano il design di gioielli e accessori di lusso, forniscono lo scenario per le sfilate di moda in cui debuttano le capsule di domani. Le collezioni di dieci designer saranno accompagnate da performance ed esposizioni, offrendo una visione innovativa del fashion show stesso, che integra tecnologia e creatività.