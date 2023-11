Morto lo stilista Davide Renne. Da pochi giorni era il direttore creativo di Moschino

Milano, 10 novembre 2023 - E' morto lo stilista Davide Renne. Solo 16 ottobre scorso era stato nominato neo direttore creativo del brand Moschino. Il comunicato della scomparsa è stato fatto dalla Aeffe società del lusso, quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, che opera sia nel settore del prêt-à-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria con marchi come Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Pollini e Moschino. Renne era nato a Follonica nel 1977, aveva 46 anni.

Renne che aveva guidato negli ultimi due decenni l’ufficio stile donna di Gucci, alla Moschino avrebbe ricoperto il ruolo di Head Designer for Womenswear, supervisionando le collezioni donna, uomo e accessori della linea Moschino a iniziare dalla la collezione AutunnoInverno 2024, rispondendo a Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe SpA.

Massimo Ferretti: "Non ci sono parole per descrivere l'incommensurabile dolore che stiamo vivendo in questo momento così drammatico. Davide si era unito a noi solo pochi giorni fa, quando un malore improvviso ha stroncato troppo presto la sua giovane vita. Non riusciamo ancora a credere a quello che è successo. Con Davide stavamo lavorando a un progetto ambizioso, pieni di entusiasmo e di ottimismo verso il futuro. Anche se è stato con noi solo per pochissimo tempo, Davide è stato in grado di farsi subito amare e rispettare. A noi resta oggi la responsabilità di portare avanti ciò che la sua fantasia e creatività avevano solo immaginato. Ci stringiamo alla famiglia e ai numerosissimi amici di Davide con affetto".