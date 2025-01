MM6, debutto a Pitti con una collezione che fa battere i cuori

È la ’costola’ forse più democratica del Gruppo OTB (Only The Brave) di Renzo Rosso, perché lancia collezioni ribelli nel senso vero dell’estetica di moda, sempre capaci di suscitare desideri a chi concepisce lo stile come un attributo intellettuale, un ’passaporto’ di chic oltre le banalità. Parliamo del brand MM6 Maison Margiela che arriva a Pitti Uomo per una sfilata maschile disegnata in esclusiva per il salone fiorentino, realizzata apposta per fare da satellite ispirante alla fiera. Fondata nel 1997 da Martin Margiela che ha poi ceduto la sua prima linea Maison Margiela e poi MM6 a Renzo Rosso nel 2002, ultima creazione di una mente votata alla moda d’avanguardia lasciando nella nostalgia il suo ’popolo’ di fans devoti dal suo distacco definitivo dal fashion 2014.

Da allora Margiela non si è fatto più vedere ma la sua presenza nell’universo della creatività resta importante e potente così come l’eredita che ha lasciato ai due marchi sopravvissuti dopo la sua uscita di scena. Maison Margiela che ha visto il ritorno alla ribalta di un altro mostro sacro della moda come John Galliano che – con l’ultima collezione d’alta moda Maison Margiela Artisanal by John Galliano nel gennaio di un anno fa – ha fatto battere i cuori del fashion internazionale ora in apprensione dopo la sua decisione di lasciare la direzione creativa. MM6 è la versione ’pop’ di questa etichetta, che raggiunge un pubblico più vario, giovane e meno giovane, ma a prezzi più abbordabili, conservando intatta la carica di un’estetica mai convenzionale.

OTB raccoglie la sfida (come persegue le strade creative di Diesel, Marni, Jil Sander che fanno parte del Gruppo di Renzo Rosso) e sceglie di ri-debuttare a Firenze con le sue innovazioni che ricalcano la filosofia di vari assemblaggi di capi o parte di essi cara al fondatore, esponente di spicco della Scuola di Anversa che tanti talenti ha sfornato in questi ultimi trent’anni di storia della moda. "È un onore e una emozione essere stati invitati come Guest Designer a Pitti Uomo – dicono dallo staff stilistico interno del brand di Rosso –. Dopo quasi vent’anni riportiamo Maison Margiela sulla scena di Pitti, presentando un guardaroba maschile contemporaneo che riecheggia l’attitudine e i progetti creativi di MM6".

Eva Desiderio