Locman, letteraria passione. Un orologio di carattere nel nome del Sommo Poeta

Il poema di Dante oltre a essere un racconto possente e visionario di un viaggio nell’aldilà è anche universalmente riconosciuto come un dipinto dettagliatissimo degli usi e della cultura del Trecento. E in questo quadro maestoso sono presenti significativi riferimenti all’esistenza fin da allora degli orologi meccanici in Toscana, confermando quindi che l’Italia è certamente un Paese di antichissime tradizioni orologiere.

Difficile ancora oggi stabilire esattamente quando vide la luce il primo segnatempo, ma nella Divina Commedia per la prima volta si fa proprio cenno a ingranaggi, ruote e sfere. Nel Ventiquattresimo Canto del Paradiso Dante paragona la danza delle anime dei beati al movimento degli ingranaggi di un orologio meccanico. " I beati – scriveva - girano con velocità diverse, come le lancette dell’orologio, una delle quali sembra ferma e l’altra è molto meno lenta: quelle anime mostravano il grado di letizia in base alla loro rapidità o meno di movimento"

Frutto della collaborazione oramai pluriennale tra Sandro Fratini – uno dei più grandi collezionisti al mondo di orologi e ideatore del marchio L’O, e Marco Mantovani, presidente di Locman – la nuova collezione esprime il Dna tutto italiano del Marchio. La cassa in titanio lucido da 40 mm, leggera e resistente, è impermeabile fino a 10 atmosfere e si caratterizza per una struttura in tre parti: lunetta, carrure e fondo avvitato. Le ampie anse abbracciano piacevolmente il polso grazie alla forma ergonomica, che ottimizza la vestibilità.

L’estetica del quadrante, che rivela l’intervento creativo di Sandro Fratini, si basa sulla divisione anche qui, in tre parti. La parte centrale, caratterizzata da una lavorazione a guilloché, con la classica decorazione geometrica che esalta la luminosità del quadrante, ed è racchiusa dal profilo stilizzato di un timone. Gli indici numerici arabi, di estrema leggibilità e dal disegno leggero che ricorda quello degli orologi del secolo passato, si dispiegano su una parte liscia, smaltata, a contrasto con la decorazione centrale.

Il rehaut riporta sulla parte inclinata i pallini in corrispondenza della minuteria, mentre nella parte piana a diretto contatto con la lunetta è riportata una minuteria a chemin de fer (così chiamata perché ricorda i binari ferroviari), che ricorda quella usata un tempo per gli orologi da tasca.

Il quadrante di Ventiquattresimo Canto è protetto da un vetro zaffiro, antigraffio e di estrema trasparenza. Animato da un movimento automatico Swiss Made Seliita SW200 che si può ammirare attraverso il cristallo nero incastonato nel fondo avvitato in titanio, Ventiquattresimo Canto è proposto in quattro referenze: con quadrante color salmone e nero e numeri rose gold; con quadrante nero e numeri rose gold, con quadrante nero e numeri acciaio o infine con quadrante argentato e numeri blu.

Violetta De Nicolais