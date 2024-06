L’iconica polo in ’Punto Limone’

Con un peso di soli 200 grammi (equivalente di due limoni), l’iconica polo zip di Svevo è stata realizzata con l’innovativo ’Punto Limone’, studiato appositamente per sostenere l’iniziativa tematica dell’edizione 106 di Pitti Immagine Uomo. Traendo ispirazione dall’agrume simbolo di perfezione e leggerezza, il Punto Limone di Svevo è tridimensionale proprio come la scorza del frutto più luminoso, estivo (e italiano), restituendo quindi, alla vista e al tatto, un effetto bugnato e, soprattutto, vaporoso, perché declinato in cotone Supersoft di prima qualità. Il nuovo Punto Limone, possibile grazie a telai Bentley anni ’50 unici al mondo, elementi cardine della manifattura Somma & C proprietaria del brand, è stato studiato con l’obiettivo di garantire alla polo Svevo massima leggerezza e traspirabilità. È infatti grazie alla tridimensionalità di questa lavorazione e alla finezza del filato con cui è realizzata che si assicura il passaggio dell’aria e, allo stesso tempo, una consistenza materica importante. L’aria è il miglior isolante termico e così la polo in Punto Limone di Svevo sarà anche un’eccellente e naturale difesa dal clima più caldo.