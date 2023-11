Le scarpe Mary Jane, versatili e intramontabili

Nate come scarpe per bambini, indossate sia dalle ragazze che dai ragazzi, le Mary Jane (note anche come scarpe da bambola) sono caratterizzate da un cinturino (o più in alcuni modelli) sul collo del piede. Scarpa da “outfit scolastico”, a partire dagli anni Venti ha saputo ben presto conquistare le riviste di moda femminili, comparendo ai piedi di icone come Greta Garbo. Negli anni ’60, furono indossate da Twiggy e Jean Shrimpton. Negli anni '70 con Jane Birkin divennero un emblema dello stile. Negli anni ’90 entrano anche nel guardaroba della ribelle Courtney Love, venendo poi reinterpretate da marchi come Prada, Marni, Gucci, Louboutin. Un successo che non sembra volersi fermare, grazie anche ad Alexa Chung che ha dato loro un nuovo tocco civettuolo durante la metà degli anni 2000.

Perché Mary Jane? Il fumetto Buster Brown di Richard Felton Outcault

Il nome Mary Jane deriva dall’amica di Buster Brown, il protagonista di una striscia di fumetti salita alla ribalta nel 1902 e firmata da Richard Felton Outcault per il New York World (arrivata anche in Italia con il nome di “Mimmo Mammolo” ed edita sul Corriere dei Piccoli a partire dal 1908). I due ragazzini indossavano queste scarpe dalla punta tondeggiante, caratterizzate da un cinturino sul dorso del piede. Nel 1904 Outcault vendette i diritti di quelle scarpe ad alcune aziende, a trarne maggior beneficio fu la Brown Shoe Company. Diventate un vero “must” per i ragazzini, in pochi anni le Mary Jane passarono dai banchi di scuola alle riviste di moda.

Tra comfort e tendenza

Lily Atherton Hanbury, cofondatrice del marchio londinese Le Monde Beryl, non ha dubbi «La Mary Jane propone uno stile classico che ha molte associazioni di stile. Non è né un mocassino né una ballerina e può essere femminile e maschiaccio allo stesso tempo». La versatilità collaudata delle Mary Jane le rende le scarpe perfette per molte occasioni. Con un'altezza del tacco piatta o gestibile, con una camicia bianca di buon taglio o un tubino nero, hanno un fascino senza tempo, perfette per una giornata in ufficio. Negli ultimi anni siamo arrivati a dare molta più priorità al comfort. Qualsiasi trend in grado di combinare con facilità un’estetica di alta moda, come Mary Jane, è il candidato perfetto! E poi, la loro versatilità le renderà perfette anche per un aperitivo post lavoro.

I modelli più amati oggi

Sempre più richieste le Harrietta di John Lewis, arrivate sul mercato per la prima volta nel 2022, così come le décolleté Vivian di Vagabond, che presentano un tacco basso e largo, andate esaurite entro pochi giorni dal lancio online. Sempre dello stesso marchio, particolarmente apprezzate e adatte all’autunno le décolleté “Ansie” con tacco a blocco svasato misura 59 mm. Ci sono liste d'attesa anche da Clarks per il modello Daiss30 con doppio cinturino e da rivenditori online di lusso tra cui Net-a-Porter per modelli come le Mary Janes a punta squadrata di Aeyde. Oggi, grazie anche alla Gen Z e all'era “indie sleaze” degli anni '90 le Mary Jane sono entrate nel guardaroba di tante celebrità tra cui la modella Gigi Hadid e l'attrice Zoë Kravitz. Quando la figlia della nota attrice Andie Macdowell, Margaret Qualley, si è sposata qualche settimana fa, ha scelto un paio di Mary Jane bianche e piatte sia per la cerimonia che per l'after party. E su TikTok, i video sullo styling delle Mary Jane hanno accumulato oltre 170 milioni di visualizzazioni!