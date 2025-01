La tradizione si rinnova. Il rilancio del brand inizia da Pitti Uomo

Riparte da Pitti Uomo il rilancio di un brand simbolo del Made in Italy, con un fascino che non sbiadisce mai, una storia che si rinnova senza perdere la sua anima. Dopo decenni di successi, il marchio si prepara a incantare una nuova generazione di estimatori, riaffermando il suo posizionamento tra tradizione e innovazione. Il palcoscenico per questo ritorno è Pitti Uomo 107, dove Henry Cotton’s presenta la prima collezione autunno/inverno 2025 di questo nuovo percorso: un omaggio alla storia del brand e un invito a scoprire la sua rinnovata visione. Tessuti sostenibili e dettagli raffinati si intrecciano a un’estetica che guarda al futuro senza mai tradire le radici.

Le giacche in shetland, le maglie avvolgenti e i capispalla sofisticati portano con sé il racconto di una tradizione reinterpretata, pensata per un consumatore moderno che cerca qualità e autenticità. Il logo dei tre pescatori è il fil rouge che disegna il nuovo percorso di Henry Cotton’s. Molto più di un semplice simbolo, ma l’emblema dell’anima autentica del brand. Ispirato alla passione di Sir Henry Cotton per la pesca, cattura l’equilibrio tra eleganza e understatement. Oggi, questo iconico elemento diventa il punto di riconoscimento del marchio e la chiave iconografica del suo rilancio, rappresentando al meglio i valori di autenticità, stile e connessione con la natura.

"Henry Cotton’s è molto più di un brand – racconta Paolo Marini, ad di HC, socio insieme ai fratelli Luca e Roberto –. È un simbolo di stile, autenticità e tradizione che ha attraversato generazioni. Quando abbiamo deciso di investire con i soci Salvatore e Luigi Isticato nel marchio, siamo stati mossi dalla consapevolezza del suo potenziale: un’eredità da custodire e reinterpretare per il consumatore di oggi. Il primo passo di questa nuova avventura è il ritorno a Pitti. Qui sveleremo una collezione che combina tradizione britannica, innovazione e sostenibilità, ele menti fondamentali della nostra strategia di rilancio".