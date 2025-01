La nuova vita della Fortezza con giardini pensili e tanti servizi. Ecco il padiglione Bellavista

Becattini *

La Fortezza da Basso è pronta ad accogliere l’edizione 107 di Pitti Immagine Uomo con uno sguardo rivolto al futuro, scommettendo su un piano di recupero e di ampliamento degli spazi che trasformerà il ‘fortilizio mediceo’ (punta di diamante della cittadella fieristico-congressuale fiorentina) in una struttura ancora più all’avanguardia e competitiva, pronta ad affrontare, con piglio sicuro, le sfide del mercato globale degli eventi B2B e B2C.

Stanno procedendo i lavori di costruzione del nuovo padiglione Bellavista che permetterà di ospitare in città eventi congressuali fino a 2.500 posti. Il progetto prevede inoltre una sala polifunzionale per fiere e un sistema di percorsi esterni, giardini pensili e aree verdi di copertura per massimizzare funzionalità e recupero monumentale.

Anche il padiglione Machiavelli sta vivendo una sua rinascita con i lavori in corso di risanamento e recupero degli ambienti secondo nuovi standard sismici ed energetici. Al termine delle operazioni di restyling la struttura diventerà uno dei centri focali dell’intera Fortezza, di prima accoglienza dei visitatori all’ingresso dell’intero percorso espositivo.

Prosegue, a ritmo spedito, l’intervento di ripristino delle cortine murarie del Sangallo con le delicate operazioni di recupero e di restauro anche dei bastioni. In programma anche il ripristino del camminamento di ronda che permetterà ai fiorentini e ai turisti di godere dello skyline della città da uno dei suoi monumenti più spettacolari e attrattivi, a due passi dal centro storico. A lavori ultimati Firenze e il mondo degli eventi potranno così usufruire di un quartiere ancora più grande e all’avanguardia in termini di sostenibilità e applicazioni tecnologiche, con un’ampia gamma di proposte e soluzioni espositive adatte ad ogni necessità.

La ‘Fortezza che verrà’ sarà dunque ancora più bella e attrattiva e potrà usufruire di nuovi ‘benefit’ di accesso come la vicinanza con la stazione dell’Alta velocità Belfiore. Firenze Fiera, di comune intesa con i soci azionisti, prosegue così il cammino di potenziamento e riqualificazione dei suoi immobili, avviato con la ristrutturazione e riapertura, nel luglio 2022, del Palazzo degli Affari e nel novembre scorso del nuovo ingresso principale al quartiere su Piazza Adua, che, grazie ad una nuova pensilina rivestita in acciaio e ad una porta scorrevole per l’accesso carrabile e pedonale, ha conferito nuovo decoro, immagine e sicurezza all’entrata ad uno dei quartieri fieristico-congressuali più belli del mondo.

Ringrazio gli enti proprietari della Fortezza (Regione Toscana, Comune di Firenze, Città metropolitana di Firenze e Camera di Commercio di Firenze) e tutti i nostri azionisti per la lungimiranza e l’impegno profuso nella gestione del patrimonio immobiliare e per la valorizzazione della Fortezza come centro espositivo polifunzionale, palcoscenico ideale per eventi di grande impatto socioeconomico e di immagine su scala internazionale, come testimonia questa nuova edizione di Pitti Uomo.

*Presidente Firenze Fiera