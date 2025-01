Il ritorno di Lagerfeld. Calzature, accessori e le iconiche camicie

È un ritorno molto atteso e pieno di novità creative quello della Maison Karl Lagerfeld a Pitti Uomo da oggi e per tutta la durata del salone, con un evento speciale in Sala della Scherma domani. In scena il mondo dinamico e suggestivo di Karl, l’immenso direttore creativo di Chanel che alcuni anni fa ha creato questa linea che porta il suo nome e che gli sopravvive con grande determinazione e slancio fashion.

Una presentazione unica nel suo genere racchiuderà l’iconico heritage del brand attraverso un racconto coinvolgente e un design degli spazi creato appositamente per l’occasione. "Tornare a Pitti Uomo è un momento significativo per invitare la nostra audience nell’universo in continua evoluzione di Karl – spiega Pier Paolo Righi, Ceo di Karl Lagerfeld –. Il nostro spazio all’interno dell’evento è una testimonianza dell’iconica eredità e dello spirito visionario di Karl, un chiaro collegamento tra l’ispirazione che ci ha lasciato e il futuro entusiasmante che stiamo costruendo. È un’opportunità per rafforzare il legame con chi già conosce il mondo di Karl e per creare nuove connessioni con chi condivide la sua forte passione per la creatività, l’individualità e tutto ciò che è eccezionale".

Per festeggiare questo ritorno domani pomeriggio alla Sala della Scherma ci sarà un evento esclusivo, con una performance acustica dal vivo di Victor Ray, il cantante britannico, astro nascente e menswear ambassador di Karl Lagerfeld, attualmente in tour sold-out in tutta Europa. In mostra le collezioni uomo Karl Lagerfeld e Karl Lagerfeld Jeans, completata da una selezione di capi chiave della collezione womenswear che evidenziano l’offerta esclusiva del brand.

Particolare attenzione sarà riservata alle camicie bianche, considerate tra i capi più iconici di Karl, elemento distintivo dell’heritage del brand. Nello spazio verrà presentata anche una selezione delle collezioni autunno-inverno 2025, inclusi occhiali, calzature e accessori.

Oggi la visione della Maison è guidata dal Direttore Creativo Hun Kim; altri membri della ’Karl family’ includono tra gli altri il brand ambassador e consulente di prodotto Sebastien Jondeau e la Sustainabilty Ambassador Amber Valletta. Karl Lagerfeld è presente con oltre 200 negozi in tutto il mondo — incluse premium location wholesale e franchise — con location di primaria importanza a Parigi, Londra, Monaco, Dubai e Shanghai.

E.D.