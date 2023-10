Il fascino del guardaroba della nonna

Spesso ritornano, nella moda, i capi del passato. Destrutturati, reinventati, ma ritornano. Fra i trend di questo autunno inverno, per esempio, spicca quello delle spalline oversize in giacche e cappotti, Eh sì, proprio come negli ormai mitici Anni '80, per non parlare della “vita bassa” per pantaloni e gonne, che inventata alla fine degli anni '60 è tornata di moda nei '90 e adesso convive senza timidezza con la vita alta, che ha avuto la meglio nell'ultimo decennio. Per rinnovare il guardaroba con un occhio alle tendenze più attuali conviene allora dare prima uno sguardo agli scatoloni degli abiti di un tempo o, meglio ancora, dento gli armadi di mamme e nonne.

Spopola l’estetica #grandmacore anche fra Millennial e Gen Z

Un profumo particolare che sapeva di buono, gli abiti in ordine e quel non so che così affascinante rende spesso le nonne le vere “muse” di stile della nostra infanzia, e questo vale anche per i designer del lusso che non di rado trovano ispirazione nel mondo di questa infantile fascinazione. Certo non tutti abbiamo avuto come nonna la centoduenne Iris Apfel, celebrata icona di stile, precorritrice di un massimalismo che ben poco c'entra con l'acclamato quiet luxury contemporaneo. E, proprio perché per la maggior parte di noi lo stile della propria nonna era più sobrio, a tratti severo, lo stile quiet luxury ci fa guardare con un certo interesse agli armadi delle nonne. Millennial e Gen Z sono i primi a farlo, non a caso sui social spopolano i contenuti video all’insegna dell’estetica #grandmacore.

Cardigan e borsello

Quell'eleganza un po' retrò, quella semplicità curata, le perle e i foulard, i cappotti a quadri, l’estetica #grandmacore è stata certamente d'ispirazione per le collezioni autunno/inverno 2023-24 dei brand di lusso. Su tutti Miu Miu, che a Parigi ha fatto sfilare cardigan di lana infilati dentro le gonne midi trasparenti, cappotti di lana con focus sulle spalle, e l'immancabile borsello da portare sotto il braccio. Riletta in chiave destrutturata, seduttiva, minimalista ma l'estetica guarda senz'altro a quell'eleganza inappuntabile delle nonne e proprio nei loro armadi potremmo ritrovare quella borsa o quel cappotto o cardigan che facilmente diventerà il nostro “capo feticcio” per questo inverno.

Fra gilet e maglioni con i “riquadri” all'uncinetto

Non solo borse e cardigan da cercare negli armadi delle nonne, fra i capi chiave di questa stagione che potremmo facilmente trovare ben piegato fra le scatole e i cassetti c'è anche il gilet. Quello in maglia è da portare sopra una camicetta leggera e stretto in vita da un cinturino, seguendo la “lezione di stile” della youtuber e influencer statunitense Emma Frances Chamberlain all'ultimo Spotify best new artist party, ma anche sopra una maglia leggera e trasparente a collo alto e si abbina perfettamente a gonne midi, jeans oversize e pantaloni a vita alta. E se nella busta in cui sono conservati i gilet trovassimo anche quei maglioncini lavorati a all'uncinetto, con i tradizionali quadrati multicolore, o quelli con applicati i fiocchetti di raso, sarebbe fantastico perché sono tornati sulla cresta dell'onda della moda.

Cappotti a quadretti e collane di perle

Cappotto di lana a quadretti e foulard è un abbinamento da “nonna” che ha ispirato molti designer, su tutti Kenzo, e che riporta quest'accoppiata da “quadro antico” al cento della scena moda. La regina Elisabetta II ne sarebbe stata felice, e forse è in omaggio alla sua figura e memoria che l'abbinamento si posiziona fra i trend di questa stagione. Così come la collana di perle che dopo anni in cui è stata confinata in fondo ai cassetti torna a buon diritto nel portagioie: si porta anche sui look più sportivi, da mattina a sera e con ogni outfit, anche con orecchini! Se la abbiniamo a una camicia con il colletto smerlato l'adorabile effetto “granny” è garantito!