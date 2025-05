Il Classico di U-Boat in edizione limitata solo per mancini

Un’edizione limitata di soli 99 esemplari pensata per i mancini. Il Classico di U-BOAT si rinnova con una configurazione inedita: corona a destra, cassa in titanio e ghiera in tungsteno, per un perfetto equilibrio tra robustezza e leggerezza. L’iconico design della maison lucchese, recentemente reinterpretato in versione cronografo si rifà dunque il look ancora una volta. Da sempre riconoscibile per la caratteristica corona di grandi dimensioni posizionata a sinistra, U-BOAT sorprende nuovamente, come già avvenuto con il modello Sommerso, proponendo una versione alternativa del Classico.

Un’interpretazione che rompe le convenzioni dell’orologeria tradizionale, dove la corona è tipicamente a destra, e che risponde alle esigenze dei mancini con un design esclusivo. Il protagonista di questa edizione è l’ultimo nato della famiglia Classico, un orologio senza tempo dalle linee essenziali, realizzato in titanio, un metallo robusto e leggero, e con una ghiera in tungsteno, materiale noto per la sua resistenza estrema. La cassa da 45 mm presenta una finitura opaca. Il quadrante ospita tre contatori cronografici a ore 6, 9 e 12, oltre a un indicatore delle 24 ore posizionato a ore 1, evidenziato da una lancetta rossa.

Sul lato sinistro della cassa si trova la corona con il caratteristico copricorona di grandi dimensioni. Il fondello della cassa, sigillato con precisione da 7 viti, assicura un’impermeabilità fino a 100 metri e offre una vista sul movimento svizzero Sellita SW500 e sul rotore personalizzato, attraverso una finestra in vetro zaffiro a forma di U. Completa il tutto un cinturino in gomma e Alcantara, con fodera interna in pelle e fibbia ad ardiglione in titanio, per un mix perfetto di comfort e resistenza.