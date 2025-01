Idee e talento. Figo in campo per la ’sua’ moda

di Eva Desiderio

Solo pochi mesi fa, al precedente Pitti Uomo 106, una piccola apparizione al salone fiorentino per dire ’aspettatemi, ora arrivo anch’io con la mia moda maschile’. Poi da stamani eccolo Luis Figo per il lancio ufficiale per Pitti Uomo 107 di LF Luis Figo, un progetto moda innovativo di total look dal gusto assolutamente sportivo ma di grande sostanza di prodotto ed eleganza. Con il grande campione di calcio che a novembre 2025 compirà 53 anni, alfiere del pallone che è partito dal Portogallo per spopolare in Spagna, prima a Barcellona e poi al Real Madrid e concludere la carriera all’Inter, il suo amico e socio in questa bella avventura di stile Gandolfo Albanese il Ceo del marchio, che sarà l’artefice produttivo di questo nuovo emblema di lusso maschile.

Un mito Luis Figo, Pallone d’Oro nel 2000, che ha cominciato a tirare i primi calci nelle strade della città natale Almada e da allora fino al 2009 non si è fermato più con un palmarès che ha pochi eguali nella storia dello sport, per poi passare alla dirigenza sportiva dell’Inter e ora a questa entusiasmante sfida a Firenze, nello stand della Fortezza da Basso. "La moda mi è sempre piaciuta, e ora mi metto in gioco in prima persona col brand che porta il mio nome", dice l’ex nerazzurro con entusiasmo e simpatia.

La main collection LF Luìs Figo ’new chicwear’, come amano definirla i suoi fondatori, si ispira al lifestyle contemporaneo, portando la sartorialità italiana in un contesto moderno e dinamico. Un total look che racconta il Made in Italy: ogni capo è un viaggio tra eleganza sportiva e raffinatezza urbana. Pensata per l’uomo moderno che vuole essere impeccabile in ogni momento della giornata, la collezione LF Luìs Figo FW 25-26 comprende una gamma completa di capi, tra cui pantaloni dal taglio sartoriale, giacche strutturate, cappotti eleganti, maglie versatili e sneaker di design.

L’anima della collezione risiede nei suoi tessuti pregiati ed esclusivi unicamente Made in Italy, scelti con la massima cura per garantire comfort, stile e prestazioni: dalla lana merino extrafine, calda e leggera, utilizzata per i cappotti e le giacche, ai pantaloni realizzati in tessuti elasticizzati fino alle maglie in cashmere e seta. Ogni capo riflette la personalità di Luís Figo, dell’uomo e del campione: l’equilibrio tra forza e grazia, tra tradizione e innovazione, pensato per l’uomo che cerca capi capaci di raccontare una storia di qualità, passione e stile senza tempo.

Oltre alla collezione di abbigliamento per lui dell’inverno 2025 anche quella delle nuove sneaker LFS GoldenGen, calzature che uniscono la grinta del football alla raffinatezza senza tempo. Una celebrazione dell’eccellenza del Made in Italy, pensata per Lui e anche per Lei: un progetto in cui l’artigianalità italiana si combina con un design moderno e funzionale, per esprimere una sportività fluida e sofisticata, declinata in due linee distinte, Life Style e Luxury.