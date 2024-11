Iced Sea Collection. Il fascino etereo della montagna e dei suoi ghiacciai

di Egidio Scala

La montagna nel Dna.

Il mondo dei ghiacci e il viaggio immaginario in un segnatempo capace di conuigare un design essenziale con la perfezione dei meccanismi. E poi c’è la suggestione continua che rimanda inevitabilmente all’origine stessa di un marchio globalmente amato e riconosciuto.

C’è questo e molto di più negli orologi della nuova collezione ’Montblanc

Iced Sea’, capace di eplorare una nuova forma di eleganza e di riconoscere lo scandire dei minuti e delle ore in maniera unica.

Stile e magia non fanno difetto ai modelli della Montblanc Iced Sea Collection che racchiude una linea di segnatempo ispirati all’avventuroso mondo delle immersioni e alla maestosa bellezza della Mer de Glace, il più grande ghiacciaio del massiccio del Monte Bianco. La collezione si contraddistingue per i suoi quadranti unici, originali e disponibili in diverse tonalità che riproducono le sfumature cromatiche del ghiaccio, che cambiano in base alla luce e alle condizioni naturali in ogni stagione dell’anno.

Arricchito da una raffinata incisione sul fondello, ogni orologio porta il fascino etereo dei ghiacciai direttamente sul polso e rappresenta un accessorio praticamente indispensabile per l’uomo contemporaneo in versione ’urban’ o tempo libero.