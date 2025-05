Primo Maggio, sindacati in piazza: diretta video. “Uniti per un lavoro sicuro”. Meloni: “Creato un milione di posti”

Roma, 1 maggio 2025 – Al via le manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil in tutta Italia per celebrare il Primo maggio. "Uniti per un lavoro sicuro" è lo slogan scelto dai sindacati quest'anno per una giornata di mobilitazione, dedicata ai temi della salute e sicurezza sul lavoro. Nel pomeriggio si terrà il tradizionale concertone a Roma con oltre 50 artisti, che torna in piazza San Giovanni, dopo la parentesi dello scorso anno al Circo Massimo. Sono tre i cortei unitari, in tre luoghi simbolici: a Roma con Maurizio Landini (qui la diretta video), a Casteldaccia (Palermo) con Daniela Fumarola e a Montemurlo (Prato) con PierPaolo Bombardieri. Ogni sindacato ha scelto una piazza diversa: il leader della Cgil Landini a Roma perché la capitale, come la regione Lazio, è maglia nera per l'aumento dei morti sul lavoro.

"Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila". Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della Festa del lavoro. "Anche l'occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. C'è ancora tanto da fare, ma la direzione è chiara", aggiunge.

Un fermo immagine dal video della premier Meloni in occasione della Festa del lavoro