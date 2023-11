Gucci Ancora diventa anche Notte: la prima collezione di abiti da sera firmata De Sarno

Los Angeles, 5 novembre 2023 – Il 22 settembre il debutto a Milano Fashion Week della nuova Gucci con il nuovo direttore creativo Sabato De Sarno e ieri a Los Angeles la presentazione della nuova collezione di abiti da sera, che si chiama sempre Gucci Ancora ma con l’aggiunta esplicativa di Notte. Una visione nuova, essenziale e modernamente elegante per giovani donne di oggi che amano lo stile pulito e grafico. Molto sexy alcuni di questi 12 pezzi, per una sensualità che fa tornare in mente i tempi d’oro di Gucci firmato da Tom Ford con quei graffi di femminilità provocante quanto eterea. Come se Sabato De Sarno avesse un po’ guardato dentro l’anima del brand, a quell’heritage che è rimasto nella memoria di molti palati esigenti dello stile, e avesse attualizzato questi splendidi 12 pezzi di Gucci Ancora Notte col suo “graffio” hollywoodiano. Perché questi pezzi speciali sono stati presentati a Los Angeles ieri sera, con tanto di borse minudiere riprese dalla storia di Gucci dagli anni Cinquanta, i micro shorts anni Settanta, abiti di crepe fluidi che scivolano sul corpo disegnando fianchi e gambe nude all’infinito, omaggio agli anni Novanta della superwoman. Ma anche minidress essenziali e luminosi, ricordi di camicie infiocchettate e lussuose per un eveningwear mai tanto gioioso e libero di esprimersi a seconda dell’umore e del gusto della donna che lo indossa.

Gucci Ancora Notte è stata presentata in occasione del LACMA Art+ Film Gala 2023 indosso a un casting d'eccezione composto da Jiahui Zhang, Fadia Ghaab, Nyajouk Gatdet, Violet Hume, Heather Strongarm, Camilla Orner, Agel Akol e Sam Case, new faces viste sulla passerella di Gucci Ancora Notte. Non sono mancate le supermodelle Mariacarla Boscono, Vittoria Ceretti, Kirsty Hume e Abbey Lee. Erano presenti i co-presidenti del gala, Eva Chow, amministratrice fiduciaria del LACMA, e l'attore Leonardo DiCaprio, oltre al direttore creativo di Gucci Sabato De Sarno, affiancato dal presidente e ceo della maison Jean-François Palus.

Oltre a questi abiti da sera femminili Sabato De Sarno ha colto l’occasione di lanciare anche i primi capi del formal menswear indossati da Asap rocky, Elliot Page, Andrew Garfield e Pedro Pascal. Non è mancata anche la performance musicale di Lenny Kravitz.