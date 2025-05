Gran Prix de Monaco. Tag Heur omaggia la gara più iconica

Tag Heuer riscrive una nuova pagina della sua storia leggendaria nel mondo dei motori. Per la prima volta, la maison svizzera assume infatti il ruolo di partner ufficiale del Formula 1 Grand Prix de Monaco. Per celebrare questo importante traguardo, Tag Heuer presenta i nuovi modelli Monaco che condensano spirito racing, innovazione tecnica e una cifra estetica inconfondibilmente audace.

Rivive l’epopea degli anni 60 e 70 con il Monaco Chronograph Stopwatch x Gulf (nella foto sopra), un vero e proprio omaggio ai cronografi Heuer utilizzati sui circuiti per la rilevazione dei tempi. Parliamo di edizioni limitate che uniscono design, heritage e tecnologia contemporanea.

In edizione limitata anche il Monaco Chronograph Stopwatch (un automatico in titanio con cassa da 39 mm). Riprendendo l’estetica dei cronometri TAG Heuer originali degli anni ‘60 e ‘70, questo orologio (nella foto in basso) porta il brivido delle piste al polso. Omaggio all’importante patrimonio cronometrico di TAG Heuer, il cronografo in titanio con rivestimento DLC nero abbina l’iconico Calibre 11 a un design di ispirazione vintage.

Celebrando il Gran Premio più iconico della Formula Uno anche l’originale Monaco Calibre 11: il primo orologio impermeabile con cassa quadrata al mondo e il primo cronografo automatico. Icona rivoluzionaria indossata da Steve McQueen, questa edizione Calibre 11 del TAG Heuer Monaco Chronograph presenta ancora la famosa corona a sinistra, segno inconfondibile che la carica manuale non era ormai più necessaria.

Egidio Scala