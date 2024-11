Festina Connected D. Un orologio smart affidabile, di design e perfetto per lo sport

Più che smartwatch è un orologio smart. Stiamo parlando del Festina Connected D, dove D sta per Display, un segnatempo ibrido, con lancette, quadrante e marcatori analogici ma dotato in aggiunta di un display Oled, integrato nella parte inferiore del quadrante, che garantisce in modo assolutamente discreto la connettività con lo smartphone e la nostra vita digitale. Progettato per soddisfare la necessità di un orologio che unisca stile e connettività intelligente, Connected D consente di sfruttare tutte le potenzialità di una connessione evoluta ma al tempo stesso si distingue per il suo design che strizza l’occhio a un classico sportivo.

Affidabile, è immediato e garantisce davvero tante le funzionalità grazie al dialogo con lo smartphone: per esempio, può essere usato come telecomando della fotocamera dello smartphone, ci permette di ritrovare il telefono facendolo squillare, consente di memorizzare luoghi importanti, come il punto di partenza per un’escursione o un ristorante, impostare timer, allarmi, visualizzare i fusi orari mondiali e conoscere le previsioni del tempo. Ma da ottimo orologio smart, permette di gestire gli allenamenti e tenere sotto controllo la propria salute generale.

Gli obiettivi giornalieri, che si basano sulle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, possono essere personalizzati per adattarli al proprio stile di vita e sono disponibili direttamente sulla schermata iniziale dell’app: basta un colpo d’occhio per conoscere i propri progressi. E ancora misura i passi effettuati durante l’intera giornata, la quantità e la qualità del sonno, la frequenza cardiaca e una stima delle calorie consumate. Con cassa in titanio da 45 mm, il Connected D assicura leggerezza (84 g) e comfort al polso; il cinturino in silicone si declina in diversi colori che si abbinano al quadrante (599 euro, festina.com).

Egidio Scala