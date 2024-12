Double Coat da leggenda, le icone Fay: arte e talento

Si conclude alla grande, con una campagna-evento davvero speciale, la celebrazione dei 25 anni del Double Coat di Fay, il marchio principe per lei e per lui del Gruppo Tod’s, cominciata nel gennaio scorso durante la Fashion Week di Milano con un allestimento museale negli spazi del brand in via Savona. Il marchio d’origine americana (ma caratterizzato dalla forte attitudine italiana), presieduto da Andrea Della Valle, continua nel racconto dei propri capi iconici con un progetto a tappe affidato al fotografo Michael Avedon, nipote del leggendario Richard, e a James Dylan, nipote del cantautore premio Nobel Bob Dylan ed Editor della neonata rivista newyorkese Breach.

Fay, insomma, investe nella nuova cultura americana dell’immagine, della musica e della comunicazione con alcuni protagonisti della scena contemporanea. E per questo parliamo di Fay Icons. Nomi noti, certo, di figli noti ma talentuosi, capaci di mostrare tante nuove facce e tanti nuovi stimoli. E anche un po’ di storia di famiglie che hanno dato a ognuno dei propri figli la possibilità di esprimersi in modo libero e autonomo. Protagonista di questo progetto tutto ’americano’ è il trench ’Morning’ con un lavoro che si focalizza su alcuni nomi di spicco nel mondo della musica e dell’arte newyorkese. Nelle foto in una città alle prime luci dell’alba si vedono il musicista Levy Dylan, fratello di James, ed Eliot Sumner, musicista (attore e figlio di Sting e Trudie Styler) fotografati in ritratti singoli insieme ad altri artisti emergenti della ’città che non dorme mai’: Donald Cumming (attore e musicista, voce della band The Virgins), LA Bahta (artista concettuale e musicista), Johnny Donohoe (vero e proprio ’animale newyorkese’ e voce solista della band Comatosed), Barron Claiborne (fotografo e direttore della fotografia, già assistente di Richard Avedon e Irving Penn) e Perla Haney-Jardine (attrice, conosciuta per il suo ruolo in Kill Bill Volume 2 dove interpretava B.B.).

Molto interessante anche l’approccio della seconda tappa del progetto di Fay che si concentra invece sul lifestyle e su uno dei punti di forza della filosofia del brand: la ’Double Life’, intesa come la ’doppia anima’ che alberga in ciascuno di noi. Vita professionale e vita privata, doveri e piaceri, relax e divertimento, dentro e fuori dalle regole. Ed ecco i ritratti di nuovi protagonisti come Matthew Avedon (chitarrista jazz e fratello del fotografo Michael), Duke Nicholson (attore e nipote del due volte vincitore del premio Oscar Jack Nicholson), Marlon Sexton (attore, modello e musicista).

Come protagoniste femminili ci sono invece Dree Hemingway, attrice e modella americana, nipote del celebre scrittore Ernest Hemingway, Ella Richards, modella dallo sguardo algido e riconosciuta come una delle ragazze più cool del jet set londinese, e Danielle Mareka, modella newyorkese e creativa sempre a sostegno dell’equità di genere. Al centro del mood al femminile sempre il cappotto Virginia, da oltre 15 anni caposaldo di ogni trend Fay indossato da tante celebrities, ora nell’ultima versione con ancora più enfasi moderno sui 3 ganci.