Etico, classico e contemporaneo. L’uomo di Brunello Cucinelli pronto per il ’momento nuovo’

Gli ultimi due mesi e mezzo Brunello Cucinelli li ha passati in giro nel mondo, volando due volte in America e altrattante negli Emirati, e poi in Cina e Dubai e in altre capitali internazionali. "Dopo la pandemia – dice l’imprenditore umanista dal quartier generale di Solomeo (Pg) – siamo ripartiti alla grande e mi sono accorto di vedere molti luoghi con occhi nuovi, captando le possibilità che ci sono".

Cucinelli ha anche inanellato una serie di premi prestigiosi che lo riempiono di orgoglio. Nel marzo 2023 il Neiman Marcus Award, a dicembre 2023 il GQ China designer of the year, nello scorso ottobre il premio alla carriera WWD John B, Fairchild Honors, e grandi festeggiamenti nenmeno un mese fa a Los Angeles con un grande evento a Chateau Marmont dove molti attori suoi amici hanno brindato con lui, da Demi Moore a Sharon Stone e Kevin Costern. Successi che vanno di pari passi con il fatturato che nel 2023 ha registrato più di 1 miliardo e 100 milioni.

Merito di una carriera appassionata di imprenditore e uomo visionario iniziata nel 1979 e che oggi ne fa uno dei protagonisti indiscussi del Made in Italy. "Questo è un momento importantissimo per noi – afferma – e per la nostra Italia. È un Paese che si relaziona bene ed è autorevole. Questo giova anche a noi imprenditori che siamo orgogliosi di essere una delle manifatture piu importanti al mondo. Ora il problema è dare ancora più spinta al sistema, tutelando al massimo il lavoro operaio". Brunello Cucinelli analizza la crisi del lusso che colpisce alcuni brand. "Forse – dice l’imprenditore umbro – qualcuno esagerato e quindi bisogna fare una sana presa di coscienza del momento. Bisogna andare verso un grande riequilibrio, con prodotti buoni e una sana crescita. Dal 2018 a 2023 i profitti sono aumentati del 40%, cifre positive ma rischiose. Il pubblico di questo si è disamorato, ma non del curarsi e del vestirsi bene".

Questo non è passato di moda, anzi, e lo dimostra l’attesa per la presentazione nello stand di Pitti Uomo di questa collezione inverno 2025-2026, con un guardaroba maschile che sa essere super classico ma anche estremamente moderno. Per l’azienda di Solomeo l’America resta sempre il paese che funziona meglio col 35% delle vendite e anche in Cina si vende questo cashmere stellare che registra il 13% del business del brand.

"Il cliente oggi vuole capi da tramandare e da conservare. E poi i giovani non solo sono connessi, ma più informati sui prodotti: vogliono conoscere tutto di un capo, dove è fatto, chi lo fa e se hai arrecato danno a qualcuno". Meno cose ma comprate con più attenzione per affrontare quello che il presidente Mattarella chiama "il tempo nuovo". Per Brunello è bello riutilizzare pezzi del guardaroba "come fa re Carlo III che si rimette il cappotto di venti anni fa".

A Pitti Uomo 107 la collezione è fatta di tante combinazioni spezzate, la giacca rossa Principe di Galles sul pantalone chiaro, per vestirsi bene nel "rispetto di se stessi e non solo per la moda del momento – chiude Cucinelli –. Sono sicuro che qui a Firenze faremo tre grandi giornate e poi via a Milano in showroom con altri tre giorni di lavoro con stampa e buyer internazionali.

