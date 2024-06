Creazioni workwear per celebrare la Piaggio

Creazioni in stile workwear che celebrano i 140 anni del Gruppo Piaggio; outfit 100% in denim che declinano le diverse tipologie di tessuto in giacche, top, capispalla e abiti; ed infine progetti di upcycling con tessuti rigenerati. Creatività e innovazione si fondono nella creative exhibition di Istituto Modartech, ’Sinergie Creative - Talents Evolution’, allestita in occasione dell’ edizione di Pitti Uomo. In mostra gli outfit degli studenti del corso di laurea in Fashion Design, realizzati insieme alle aziende Manteco e Berto e costituiti da capi rielaborati con processi di upcycling, collezioni in denim e progetti ispirati al mondo delle due ruote per omaggiare i 140 anni del Gruppo Piaggio. L’appuntamento è in programma domani, dalle 16 alle 20, nello spazio Galleria di The Social Hub (viale Spartaco Lavagnini, 70 – Firenze), con la mostra che sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito su invito. Un viaggio nell’alta artigianalità in cui si mescolano tecnologia, sostenibilità e sperimentazione per dare vita a creazioni capaci di raccontare una storia unica. Per realizzare gli outfit i giovani designer si sono confrontati con il tema della sostenibilità e con le più avanzate tecniche di laseratura.