Alessandro Michele sorprende tutti: svelata in anteprima la sua collezione per Valentino

Milano, 17 giugno 2024 – Gran sorpresa oggi nell’ultima giornata della Milano Fashion Week per la moda maschile dell’estate 2025, mentre scendono in passerella Giorgio Armani, Gucci e Zegna, tre colossi del Made in Italy. Dell’etere arrivano infatti le immagini della Valentino Cruise 2025 per lei e per lui che sarà nei negozi nell’ottobre prossimo e che il direttore creativo Alessandro Michele ha voluto svelare a un pugno di eletti via Zoom e poi riportati dal sito di Wwd, il quotidiano della moda internazionale. Senza dimenticare l’aspetto social con due scatti condivisi sul suo profilo per la gioia di follower e fashion addicted.

Michele sfilerà a Parigi il suo primo prêt-à-porter a fine settembre e finora non ci si aspettava nessuna anticipazione di stile. E invece no, eccoci tutti spiazzati da questo vero colpo di teatro che ha messo in subbuglio il mondo del Fashion internazionale. “Tutto il mio team con me ha lavorato con tanto amore a questa Cruise 2025 senza guardare l’orologio. Per questo mi sembrava contro natura non mostrarla e tenerla segregata fino alla vendita ad ottobre”, ha detto Alessandro Michele arrivato in Valentino due mesi fa, chiamato dal fondo Mayhoola che detiene il 70% del brand con il magico atelier romano di Piazza Mignanelli, che a luglio scorso ha ceduto il 30 per cento a François Henri Pinault gran capo di Kering. L’alfabeto stilistico di Alessandro Michele resta intatto e immaginifico anche da Valentino (dopo i suoi prodigi creativi per tanti anni in Gucci) come si vede nelle ben 170 uscite della Valentino Cruise 2025 con tanti riferimenti d’archivio agli anni Settanta e Ottanta del fondatore Valentino Garavani tra echi di ruches, volant, animalier, tweed, righe e pois, il tutto riletto dal lusso effervescente di Michele e dalla sua creatività immensa.