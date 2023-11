L’abito con il cappuccio di tendenza su TikTok: come abbinarlo

I vestiti con cappuccio, noti come hooded dress, rappresentano ormai un trend virale su TikTok, con centinaia di migliaia di visualizzazioni e condivisioni. Questa tendenza fashion non è solo popolare tra gli utenti dei social, ma è diventata una scelta diffusa anche per le celebrities, da Rihanna a Beyoncé, da Zendaya a Gigi e Bella Hadid fino a Jenna Ortega, Miley Cyrus e Lady Gaga. Non si tratta, però, di una novità: piuttosto è una reinterpretazione contemporanea di un capo di abbigliamento di moda già negli anni ’80, consacrato dall’iconica Grace Jones, con una creazione dello stilista Azzedine Alaïa. Molti, poi, ricordano anche la mise sexy, audace e intrigante – con tanto di ombelico scoperto – di Anna Oxa a Sanremo nel 1986, quando l’artista presentò il brano ‘È tutto un attimo’. Le origini dell’hooded dress, comunque, sono ancora più antiche e affondano nelle vesti di alcune dame e principesse rinascimentali e nei primi decenni del Novecento, nell’ambito delle arti performative.

Caratteristiche

L’hooded dress è un tipo di vestito dotato di un cappuccio, che è la sua caratteristica principale nonché il suo punto di forza. Il cappuccio può essere più o meno aderente e strutturato e variare in dimensione e stile determinando un effetto finale differente. Quest’ultimo dipende anche dal materiale con cui il capo è realizzato: possono essere usati tessuti più casual, come il cotone o la felpa, o quelli più eleganti come la seta o il velluto. Il vestito in sé può variare nei tagli e nelle lunghezze. Si possono trovare hooded dress corti, lunghi o di lunghezza media. La silhouette può essere aderente al corpo o più fluida, a seconda dello stile desiderato. Gli hooded dress, dunque, possono essere progettati in uno stile più casual e quotidiano, adatto a situazioni informali, o possono essere realizzati in versioni più raffinate e eleganti, perfette per eventi più formali.

Abbinamenti

- Per un look causal chic si può abbinare un hooded dress a sneakers o stivaletti casual e accessori minimal. - In climi più freddi, è possibile aggiungere strati con giacche o cappotti eleganti che si abbinino al vestito, mantenendo comunque in evidenza il cappuccio. - Se il vestito è realizzato con materiali più lussuosi, perfetti per una serata importante o comunque un’occasione speciale, l’abito col cappuccio può essere indossato con tacchi alti, gioielli eleganti e una borsa sofisticata.

Accorgimenti

- Gli hooded dress o abiti con cappuccio sono versatili e possono adattarsi alle diverse fisicità. - Se si ha una silhouette slanciata, un hooded dress più aderente può evidenziare la figura sottile. - Per i fisici curvy o con forme più piene, una buona scelta potrebbe essere un vestito non attillato, ma dalle linee morbide e fluide. - Le persone più alte possono osare con abiti più lunghi o svolazzanti. Inoltre, il modo in cui viene indossato può fare la differenza. Ad esempio, un hooded dress può essere completato con accessori come una cintura per definire la vita, o un paio di scarpe ad hoc (sneakers per gli outfit sportivi, ballerine, ankle boots o stivali per quelli casual e tacchi alti con look eleganti). In generale sarebbe opportuno non sovraccaricare l'hooded dress con troppi accessori o capi d'abbigliamento che creano confusione visiva. Anche in questo caso vale la regola less is more.