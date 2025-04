Smoothie perfetti, zuppe vellutate e tritaghiaccio? Questo frullatore Moulinex fa tutto (e costa pochissimo!)

Il momento perfetto per portare in cucina un frullatore solido, pratico e versatile è adesso. Il Moulinex Blendeo+, modello LM2C01, è in offerta su Amazon a soli 30,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, grazie allo sconto del 38%. Una cifra davvero contenuta per un blender da 450 W che può fare molto di più che semplici frullati.

Moulinex Blendeo+ in offerta su Amazon: il frullatore da 1,5L con tritaghiaccio costa solo 30,99€

Questo modello unisce funzionalità essenziali e una buona potenza, che lo rendono ideale per l’uso quotidiano. La capienza di 1,5 litri ti consente di preparare smoothie, vellutate, creme, frullati o salse in quantità abbondanti, perfette per famiglie o per chi ama cucinare in anticipo. Il bicchiere in plastica resistente è graduato, leggero e dotato di un tappo dosatore, utilissimo per aggiungere ingredienti con precisione durante la lavorazione.

Il Moulinex Blendeo+ si distingue per la funzione Pulse e per le due velocità selezionabili, che ti permettono di adattare la lavorazione al tipo di ingrediente. È perfetto anche per tritare il ghiaccio, un plus che lo rende interessante per preparare cocktail, granite o frappè. La lama a quattro punte in acciaio inox, con tecnologia Duraforce, è studiata per durare nel tempo e resistere anche all’utilizzo frequente.

L’utilizzo è estremamente intuitivo, grazie alla ghiera frontale che ti consente di selezionare velocità e funzione in un gesto. In più, tutte le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie, così la pulizia non sarà mai un problema. Il design compatto e il colore bianco classico permettono di inserirlo facilmente in qualsiasi tipo di cucina.

In definitiva, con un prezzo di soli 30,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo frullatore Moulinex è un acquisto intelligente per chi cerca un elettrodomestico solido, potente e affidabile. Se vuoi un alleato semplice ma efficace per la tua cucina quotidiana, questa offerta è da prendere al volo.