Sicurezza a portata di mano: etilometro digitale con sconto del 6% su Amazon

Un alleato essenziale per la tua sicurezza alla guida: l'etilometro portatile FQQF si distingue per la sua capacità di fornire misurazioni affidabili e immediate del tasso alcolemico, diventando un supporto indispensabile per chi desidera guidare in sicurezza. Disponibile su Amazon a un prezzo vantaggioso di 24,98 euro, rappresenta un’opportunità interessante per un dispositivo che coniuga precisione e semplicità d’uso.

Etilometro portatile: da avere sempre con sé in auto

Il cuore tecnologico di questo strumento è il sensore a semiconduttore, progettato per offrire una sensibilità elevata e risultati accurati in meno di 10 secondi. La lettura è visibile su un pratico display LCD retroilluminato, pensato per essere consultato anche in condizioni di scarsa luminosità. L’utilizzo è intuitivo: basta accendere il dispositivo, inserire uno dei 20 beccucci riutilizzabili inclusi nella confezione e soffiare per alcuni secondi.

Con un peso di soli 40 grammi e dimensioni compatte, l'etilometro FQQF è progettato per essere facilmente trasportabile. Funziona con tre batterie AAA, acquistabili separatamente, garantendo così autonomia e praticità senza dipendere da ricariche frequenti.

Un altro aspetto degno di nota è l’attenzione posta all’igiene: i beccucci sono intercambiabili e lavabili, consentendo un utilizzo condiviso in tutta sicurezza.

Per assicurare misurazioni precise, è consigliabile attendere almeno 20 minuti dopo aver consumato una bevanda alcolica prima di effettuare il test.

Se stai cercando un dispositivo che unisca efficienza, portabilità e un design pensato per l’uso quotidiano, l’etilometro FQQF si rivela una scelta eccellente. Costa pochissimo su Amazon: solo 24,98€, IVA inclusa.

