Taglia rami come burro e pesa meno di mezza bottiglia d’acqua: questa è la mini motosega da avere

Per chi è alla ricerca di uno strumento compatto ma affidabile per la cura del verde, la WORX Nitro WG325E rappresenta una soluzione che si distingue per una combinazione di praticità e prestazioni. In questo periodo è possibile trovarla su Amazon a un prezzo ridotto di soli 123 euro, una proposta interessante soprattutto per chi desidera rinnovare il proprio set di attrezzi senza affrontare una spesa eccessiva.

Motore brushless e autonomia ottimizzata

Il cuore di questo modello è un motore brushless che offre una resa superiore rispetto alle soluzioni tradizionali. L’assenza di spazzole riduce l’usura e contribuisce a una maggiore efficienza, traducendosi in una durata prolungata della motosega e in una potenza costante durante l’utilizzo. La velocità della catena raggiunge i 10 metri al secondo, consentendo tagli rapidi anche su rami di una certa consistenza, e con una singola carica si possono completare fino a 160 tagli, un valore che risponde bene alle esigenze di chi deve lavorare su più punti senza interruzioni frequenti.

Tra gli aspetti che meritano attenzione c’è il sistema di lubrificazione automatica, progettato per adattare l’erogazione dell’olio in base allo spessore del ramo. Questo dettaglio permette di ottimizzare sia i consumi sia la manutenzione ordinaria, riducendo gli sprechi e garantendo che la catena operi sempre nelle condizioni ideali.

La tensione e la sostituzione della catena sono operazioni che spesso scoraggiano i meno esperti, ma su questo modello avvengono tramite una semplice manopola, senza bisogno di strumenti aggiuntivi. Una soluzione pensata per chi predilige la praticità e vuole concentrarsi sul lavoro, piuttosto che sulla manutenzione.

La dotazione comprende tutto il necessario per iniziare subito: motosega, batteria da 2,0 Ah, caricatore, catena, barra e copertura protettiva per la lama. Il design si distingue per linee moderne e dettagli curati, con una combinazione di colori che richiama l’identità Worx senza eccessi. In sintesi, la WORX Nitro WG325E si presenta come una mini motosega adatta a diversi contesti, dal giardino domestico all’uso più frequente. Si trova in offerta a 123 euro su Amazon, IVA inclusa.

