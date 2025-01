Ripetitore Mesh di TP-Link: ovunque in casa connessione Wi-Fi stabile e potente

Il ripetitore con sistema Mesh di TP-Link (modello RE500X, precisamente) è un gadget progettato per migliorare la copertura e le prestazioni della tua rete wireless domestica; si trova su Amazon al prezzo di 36,99 euro, grazie a un’offerta a tempo limitato.

Vanta velocità di rete elevate, supporta la connettività stabile ed è compatibile universalmente con qualsiasi router; è la soluzione ideale per eliminare le zone morte del WiFi presenti in case grandi o in ufficio di diversi mq.

Ripetitore Mesh di TP-Link: un best buy per la tua casa

Dotato del supporto alla tecnologia WiFi 6, il RE500X permette di usufruire di una connessione più veloce, efficiente e stabile rispetto ai modelli precedenti. È perfetto per streaming in 4K, per chi fa sessioni di gaming online e fa molte videoconferenze di lavoro o per svago; vanta velocità combinate fino a 1500 Mbps (1201 Mbps su 5 GHz e 300 Mbps su 2.4 GHz).

Grazie alla compatibilità con il sistema TP-Link OneMesh, questo ripetitore può essere integrato in una rete Mesh per garantire una copertura uniforme in tutta la casa. Potrai passare da una stanza all’altra senza perdere la connessione, risultando congeniale per chi possiede un’abitazione grande a più piani.

Il RE500X include una porta Gigabit Ethernet, che ti consente di collegare direttamente dispositivi cablati come console di gioco, Smart TV o computer per prestazioni massime e latenza ridotta.

L’installazione avviene semplicemente grazie all’app TP-Link Tether. Puoi configurare il dispositivo, gestire le impostazioni di rete e monitorare le prestazioni direttamente dal tuo smartphone.

Non di meno, è compatibile con tutti i box internet e router WiFi; una soluzione versatile per migliorare la tua rete esistente, indipendentemente dal provider o dal modello del router.

Le antenne integrate garantiscono maggiore efficienza. Il design, ad ogni modo, è veramente minimal ma elegante.

A soli 36,99 euro, il TP-Link RE500X offre un rapporto qualità-prezzo straordinario. L’offerta a tempo limitato lo rende un best buy senza eguali.