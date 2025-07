Versatile e compatto: aspira liquidi, soffia foglie o polvere, pulisce e non si rompe (-27%)

L’aspiratore Lavor Rudy 1200 S si propone come una soluzione pratica e polivalente per la pulizia di diversi ambienti, grazie a una dotazione tecnica che punta su efficienza e versatilità. In questo periodo, è possibile acquistarlo ad un prezzo ridotto di soli 44,90€, scontato rispetto al listino originale; può rappresentare un’opportunità interessante per chi sta valutando un prodotto di questa categoria.

Un motore da 1200 Watt per aspirare solidi e liquidi

Uno degli aspetti che colpisce del Lavor Rudy 1200 S è la potenza nominale di 1200 Watt, che si traduce in una forza aspirante di 18 kPa. Questa caratteristica permette di intervenire sia su polveri che su liquidi, offrendo un approccio flessibile alla gestione delle pulizie domestiche. Il serbatoio in metallo da 20 litri rappresenta un ulteriore punto di forza, in quanto consente di raccogliere una quantità significativa di detriti o acqua senza la necessità di svuotamenti frequenti. La scelta di materiali robusti contribuisce a una maggiore durata nel tempo, anche quando il prodotto viene utilizzato in modo intensivo.

Non si tratta solo di aspirazione: la funzione soffiante integrata permette di spostare foglie o piccoli detriti da terrazzi e vialetti, ampliando così il campo di utilizzo dell’elettrodomestico. Il sistema di ruote piroettanti e la maniglia ergonomica agevolano lo spostamento anche a serbatoio pieno, un dettaglio che può fare la differenza soprattutto in spazi di lavoro dove la mobilità è essenziale.

La dotazione di accessori è piuttosto completa: troviamo un tubo flessibile da 1,5 metri, prolunghe da 45 cm, una spazzola per pavimenti con doppio inserto, una bocchetta per fessure e filtri specifici per solidi e liquidi. Il filtro lavabile rappresenta un vantaggio economico, poiché riduce la necessità di ricambi e consente una manutenzione più semplice nel tempo. Tutti questi elementi contribuiscono a rendere il Rudy 1200 S una soluzione adatta a chi cerca praticità e flessibilità senza dover ricorrere a prodotti aggiuntivi.

L’offerta in corso consente di acquistare il Lavor Rudy 1200 S a un prezzo competitivo di soli 44,90€ rispetto al costo di listino, senza rinunciare a una dotazione tecnica completa e a un livello di versatilità superiore alla media. Il servizio post-vendita, che prevede ritiro e riconsegna a domicilio su tutto il territorio nazionale, aggiunge un ulteriore elemento di comodità per chi desidera una gestione semplice anche in caso di necessità di assistenza.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.