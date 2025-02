Mouse wireless ergonomico Amazon in offerta flash a 13€: è un affare

È il momento giusto per acquistare un nuovo mouse wireless ergonomico: il modello realizzato direttamente da Amazon, infatti, è disponibile in offerta al prezzo scontato di 13 euro. Si tratta di un ottimo prodotto che può rappresentare un vero e proprio "best buy" per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo mouse wireless (o anche solo di un mouse di riserva, sempre pronto all'uso). Per accedere all'offerta flash, che potrebbe terminare a breve, basta premere sul box qui di sotto.

Mouse wireless in offerta su Amazon: un affare low cost

Il mouse Amazon Basics in offerta in questo momento sullo store è un mouse wireless con un design ergonomico, con lati gommati, preciso nel funzionamento e comodo da usare, anche per chi passa diverse ore al computer. Il dispositivo funziona con una normale batteria, facilmente sostituibile, e offre un'autonomia davvero elevata (con mesi di utilizzo). Il mouse include già in confezione una batteria.

Si tratta, come detto, di un mouse wireless che può essere collegato al computer tramite l'apposito dongle USB. Il dispositivo è plug-in, senza la necessità di installazione. Da segnalare anche un sensore laser ad alte prestazioni (in grado di funzionare su varie superfici, anche sul vetro), con la possibilità di sfruttare un DPI regolabile, da un minimo di 600 e una massimo di 3.600 DPI, per impostare la sensibilità desiderata e migliorare la precisione di funzionamento sulla base delle proprie necessità. Sulla scocca sono presenti anche due tasti laterali (avanti e indietro).

Sfruttando la promo flash in corso è possibile acquistare il mouse wireless di Amazon con un prezzo scontato di appena 13 euro. Il modello è disponibile con consegna rapida. La promozione è valida solo per un breve periodo e solo per un numero limitato di unità.