Scopa elettrica con luce LED, per vedere fino all'ultimo granello di polvere: tua a metà prezzo

Prestazioni, praticità e prezzo accessibile si incontrano in questa scopa elettrica senza fili, oggi in super promozione su Amazon: grazie al coupon sconto pari al 50%, la puoi acquistare a soli 49,99 euro anziché 99,99 euro come da listino.

Motore potente e sistema di filtrazione avanzato

Uno degli aspetti più rilevanti di questa scopa elettrica è rappresentato dal motore da 250W, capace di raggiungere una potenza di aspirazione pari a 22.000 Pa. Questo dato si traduce in una pulizia efficace sia su superfici dure che su tessuti. La filtrazione a quattro stadi con sistema HEPA permette di trattenere fino al 99,9% delle particelle, una caratteristica che risulta particolarmente apprezzabile per chi soffre di allergie o desidera mantenere un ambiente più salubre. Il filtro HEPA e la spugna, facilmente estraibili e lavabili, semplificano la manutenzione e contribuiscono a preservare le prestazioni nel tempo.

La batteria al litio da 2200 mAh offre un’autonomia fino a 30 minuti in modalità eco. Il tempo di ricarica si aggira intorno alle 4 ore. Sono disponibili tre modalità di potenza selezionabili, che ti consentono di passare rapidamente dalla pulizia di pavimenti a quella di tappeti o superfici più delicate.

La dotazione comprende una testina con illuminazione LED, pensata per facilitare l’individuazione dello sporco anche nelle zone meno accessibili o scarsamente illuminate. Il contenitore da 0,8 litri permette di affrontare sessioni di pulizia anche estese senza la necessità di svuotarlo frequentemente. Disponibili, nella confezione, anche diversi accessori.

Se sei alla ricerca di una nuova elettrica dalle prestazioni top, ma con costi contenuti, non perderti questa offerta Amazon: applica il coupon in pagina per averla al 50% di sconto.

