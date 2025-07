Asciuga i capelli in metà tempo con il phon Rowenta professionale: al 40% di sconto è un affarone

Basta passare le ore ad asciugare i capelli: con l’asciugacapelli Rowenta Pro Expert, ci metti la metà. La combinazione tra potenza elevata, tecnologia ionica e design ergonomico sono sicuramente tra i punti di forza di questo dispositivo, che puoi trovare su Amazon a un ottimo prezzo: 29,99 euro, con uno sconto del 40%.

Un equilibrio tra potenza e tecnologia

La prima caratteristica che salta all’occhio è la potenza di 2200W, che si traduce in un flusso d’aria fino a 126 km/h. Questo valore permette di ridurre sensibilmente i tempi di asciugatura. La presenza del motore Pro AC garantisce una performance costante e affidabile nel tempo, senza cali di efficienza anche dopo un utilizzo prolungato.

Uno degli aspetti più apprezzati di questo modello è la tecnologia ionica, che agisce per neutralizzare l’elettricità statica. Il risultato? Capelli più morbidi, disciplinati e luminos i , con una riduzione significativa dell’effetto crespo. Questa funzione si rivela particolarmente utile nei mesi più freddi, quando l’aria secca tende a rendere i capelli più fragili e indisciplinati.

Questa la dotazione di accessori inclusi nella confezione: due concentratori (da 6 mm e 9 mm), ideali per realizzare pieghe lisce o per dare volume alle radici, e un diffusore progettato per valorizzare i capelli ricci. Questi accessori, combinati con le sei combinazioni di temperatura e velocità, permettono di adattare il trattamento alle specifiche necessità di ogni tipo di capello.

Non meno importante è il design ergonomico dell’asciugacapelli, che con un peso di soli 810 grammi e dimensioni compatte risulta particolarmente maneggevole. Questo asciugacapelli Rowenta include anche piccoli dettagli che fanno la differenza, come il cavo di alimentazione lungo e il gancio per appenderlo.

Con questo asciugacapelli firmato Rowenta otterrai risultati professionali, senza dover ricorrere al salone. Non lasciartelo scappare con questa offerta: acquistalo a soli 29,99 euro, con uno sconto del 40%.

