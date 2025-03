Internet senza limiti anche in viaggio: nano router TP-Link, sconto del 17% disponibile ora

Un modem Wi-Fi compatto e versatile, perfetto per chi ha bisogno di una connessione stabile anche in viaggio. Il nano router TP-Link TL-WR802N, con velocità fino a 300 Mbps, supporta modalità router, access point, ripetitore e WISP, garantendo massima flessibilità d’uso.

Grazie a uno sconto del 17% su Amazon, lo paghi soltanto 24,99€, un’ottima occasione per chi cerca un dispositivo tascabile per condividere l’accesso a Internet ovunque.

TP-Link TL-WR802N in offerta su Amazon: router Wi-Fi portatile a 24,99€

Il TP-Link TL-WR802N offre una velocità di trasmissione fino a 300 Mbps, sufficiente per streaming, navigazione web e utilizzo di più dispositivi contemporaneamente. Supporta rete a 2,4 GHz, garantendo un’ampia copertura Wi-Fi e una connessione stabile sia a casa che in viaggio.

Questo nano router è estremamente compatto e leggero, ideale da portare in viaggio. Misura solo 5,7 x 5,7 cm, perfetto per essere riposto in tasca, nello zaino o in una borsa da viaggio. Può essere alimentato tramite porta micro USB, collegandolo a un power bank, un caricatore da parete o il PC, garantendo massima versatilità in qualsiasi situazione.

Il TP-Link TL-WR802N offre diverse modalità di utilizzo, adattandosi alle esigenze di connessione:

Modalità router : collega un cavo Ethernet per creare un nuovo hotspot Wi-Fi

: collega un cavo Ethernet per creare un nuovo hotspot Wi-Fi Modalità Access Point (AP) : trasforma una rete cablata in una connessione wireless

: trasforma una rete cablata in una connessione wireless Modalità ripetitore : estende la copertura Wi-Fi esistente, migliorando il segnale in tutta la casa

: estende la copertura Wi-Fi esistente, migliorando il segnale in tutta la casa Modalità WISP: connessione wireless diretta a un provider di servizi Internet senza fili.

Queste funzionalità lo rendono perfetto per hotel, viaggi di lavoro e vacanze, permettendo di creare un Wi-Fi sicuro e privato ovunque.

L’installazione è semplice e veloce, con una configurazione guidata che permette di impostare il Wi-Fi in pochi minuti. Supporta protocolli di sicurezza avanzati WPA/WPA2 e firewall integrato, proteggendo la rete da accessi non autorizzati.

Grazie allo sconto del 17% su Amazon, il TP-Link TL-WR802N oggi costa soltanto 24,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Un’ottima scelta per chi cerca un nano router affidabile, portatile e multifunzione per connessioni Wi-Fi stabili ovunque.