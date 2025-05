Il robot smart che lava, aspira e ti mappa tutta casa: sconto FLASH del 20%

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti di Roborock (modello Q7 M5 Set) è la soluzione tecnologica definitiva per la pulizia domestica, perché unisce potenza, efficienza e praticità. Disponibile su Amazon in offerta lampo a soli 199,99 euro con uno sconto del 20% rispetto ai 249,99 euro di listino, questo ottimo dispositivo si distingue per una serie di caratteristiche che lo rendono un'opzione interessante per chi cerca un robot aspirapolvere e lavapavimenti affidabile.

Fino a 150 minuti di autonomia e mappatura 3D della casa

Una delle principali qualità del robot di roborock è la sua potenza di aspirazione, che raggiunge i 10.000 Pa grazie alla tecnologia HyperForce. Adatto, quindi, a rimuovere sporco ostinato da diverse superfici, garantendo risultati impeccabili. Un altro elemento è il sistema anti-groviglio con spazzola principale JawScrapers Comb, progettato per gestire senza problemi i peli degli animali domestici, riducendo il rischio di intasamenti.

Per quanto riguarda la funzione di lavaggio, il robot è dotato di un serbatoio d'acqua da 270 ml e consente di regolare il flusso su tre livelli diversi tramite l'app dedicata. Questo permette di adattare la quantità d'acqua utilizzata in base al tipo di pavimento, offrendo una pulizia personalizzata e precisa. Inoltre, il contenitore per la polvere da 400 ml assicura una capacità sufficiente per sessioni di pulizia prolungate senza frequenti svuotamenti.

La tecnologia di navigazione LiDAR è un altro punto di forza. Grazie a questa, il robot è in grado di creare mappe 3D dettagliate della casa in pochi secondi, ottimizzando i percorsi di pulizia ed evitando gli ostacoli con grande precisione. Attraverso l'applicazione, è possibile personalizzare ulteriormente l'esperienza, definendo aree da evitare o aggiungendo dettagli come la posizione dei mobili.

L'autonomia è un aspetto cruciale per un dispositivo di questo tipo, e il robot di roborock non delude: con una batteria in grado di garantire fino a 150 minuti di utilizzo continuo, è possibile coprire superfici fino a 210 m² con una sola carica. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla sua silenziosità: durante il lavaggio, il livello di rumorosità si mantiene intorno ai 60 dB, rendendolo adatto all'uso anche in presenza di persone in casa.

Esteticamente,si presenta con un design moderno e raffinato, caratterizzato da una finitura bianca che si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico. Questo aspetto, unito alle sue prestazioni tecniche, lo rende un dispositivo che unisce funzionalità e stile.

Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere e lavapavimenti che combini tecnologia avanzata, praticità e un buon rapporto qualità-prezzo, il modello proposto da roborock è una scelta da considerare seriamente. Con la sua capacità di adattarsi alle diverse esigenze della casa e la possibilità di personalizzazione offerta dall'app, questo dispositivo si conferma come una soluzione completa per la pulizia quotidiana. Ora puoi approfittare dell’offerta a tempo limitato di Amazon per acquistarlo a soli 199,99 euro, con uno sconto del 20%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.