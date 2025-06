Dimentichi spesso le chiavi di casa? Questo smart lock in offerta ti apre la porta... con il volto

La serratura intelligente e Wi-Fi Smart Lock Ultra di SwitchBot rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per la sicurezza domestica, grazie al prezzo scontato del 15% di soli 254,99€ rispetto al prezzo originale di 299,99€. Questo dispositivo combina design elegante, praticità e sicurezza di alto livello: in poche parole, ti permette di aprire la tua porta di casa senza necessariamente usare le chiavi. Ecco come funziona!

Dal riconoscimento facciale alle impronte digitali

Tra le caratteristiche più rilevanti spicca il sistema di riconoscimento facciale 3D, capace di sbloccare automaticamente la porta quando ci si avvicina a una distanza compresa tra 0,6 e 0,9 metri e un'altezza tra 1,2 e 2 metri. La precisione è garantita dalla tecnologia a luce strutturata 3D, che riduce il margine di errore a un valore quasi trascurabile dello 0,0001%, equiparabile ai più sofisticati sistemi bancari.

Un altro aspetto di grande importanza è la gestione della privacy: i dati biometrici degli utenti vengono elaborati e archiviati direttamente nel dispositivo, senza passare attraverso server cloud. Questo garantisce la massima riservatezza e protegge le informazioni personali da potenziali rischi esterni.

Per quanto riguarda l'alimentazione, la serratura offre un'autonomia fino a 9 mesi grazie alla batteria principale. Inoltre, sono previsti sistemi di backup, come una batteria secondaria e un supercondensatore d'emergenza, che assicurano il funzionamento anche in caso di esaurimento completo delle batterie. Resistente alle condizioni climatiche più estreme, il dispositivo rimane operativo fino a -40°C e include un sistema di sblocco d'emergenza a microcorrente.

Il montaggio è stato pensato per essere il più semplice possibile: grazie a un sistema magnetico, non è necessario forare la porta. Il design sottile in metallo si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico, e nella confezione sono inclusi adesivi effetto legno per una maggiore personalizzazione. Per porte non standard, è disponibile un kit di accessori che garantisce la compatibilità con il 99% delle serrature esistenti.

Oltre al riconoscimento facciale, il dispositivo supporta molteplici metodi di accesso, tra cui impronte digitali, codici numerici, comandi vocali, Apple Watch e controllo remoto tramite app. Grazie all'Hub Mini incluso, la serratura è compatibile con i principali ecosistemi smart home, come Matter, HomeKit, Alexa e Google, offrendo un'integrazione completa per una gestione semplificata.

Con dimensioni compatte (6,7 x 12,2 x 6,3 cm) e un peso di 1,35 kg, la serratura Smart Lock Ultra di SwitchBot si distingue come una soluzione all'avanguardia per chi desidera unire sicurezza, tecnologia e praticità. Un'opzione che trasforma la gestione della propria abitazione in un'esperienza moderna e senza compromessi. Acquistala per la tua casa con il 15% di sconto Amazon!

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.