Taglia l’erba senza fatica: ben 140€ di sconto per questo tosaerba senza cavo

Il tosaerba a batteria WORX, è la soluzione ideale per un giardino curato con precisione e senza sforzo. Disponibile in offerta a soli 284,99 euro con ben 142 euro di sconto, rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera coniugare efficienza e innovazione tecnologica nella manutenzione degli spazi verdi.

Versatile, maneggevole ed efficace per il tuo giardino

Il cuore del tosaerba WORX è il sistema PowerShare, che permette di utilizzare le stesse batterie da 20V su tutta la gamma di strumenti WORX. Questa caratteristica lo rende particolarmente conveniente per chi possiede già altri dispositivi del marchio, evitando di accumulare batterie diverse. Con un risparmio di 142 euro rispetto al prezzo di listino originale, il tosaerba si posiziona come un’opzione accessibile e versatile per la cura del prato.

Una delle funzionalità distintive è la tecnologia Cut to Edge, progettata per raggiungere anche i bordi più difficili del giardino, riducendo al minimo la necessità di rifiniture manuali. Inoltre, il design compatto e il manico pieghevole semplificano lo stoccaggio, occupando poco spazio quando il dispositivo non è in uso. Questo lo rende perfetto per chi cerca praticità senza rinunciare alla qualità.

Per adattarsi alle diverse esigenze stagionali, offre una regolazione dell’altezza di taglio da 20 a 80 mm, mentre la larghezza di taglio di 40 cm garantisce efficienza anche su superfici più ampie. Il capiente cesto raccoglierba da 45 litri riduce la frequenza di svuotamento, ottimizzando i tempi di lavoro. Non manca un kit di pacciamatura, che contribuisce alla salute del prato restituendo sostanze nutritive al terreno.

Le dimensioni contenute e il peso di 19,5 kg assicurano una maneggevolezza sorprendente, rendendo il tosaerba adatto anche a chi ha meno esperienza con attrezzi da giardino. La robustezza del prodotto, unita alla facilità d’uso, lo rende una scelta equilibrata per utenti di ogni livello.

Infine, il tosaerba WORX si distingue per la sua attenzione all’ambiente. Essendo alimentato a batteria, elimina le emissioni dirette di gas, rappresentando una soluzione ecologica per la cura del verde.

Scopri tutti i dettagli e approfitta dell’offerta attuale sul tosaerba a marchio WORX per trasformare la manutenzione del tuo giardino in un’attività semplice e piacevole. Acquistalo ora in offerta lampo e risparmia il 33% di sconto.

