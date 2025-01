Guarda i tuoi programmi preferiti con qualità migliorata: il decoder digitale terrestre di Yingtop tuo con il 5% di sconto a tempo limitato

Se hai bisogno di un decoder DVB-T2 affidabile ed economico, oggi ti vogliamo consigliare il modello di Yingtop. Grazie a questo accessorio potrai continuare a guardare tutti i canali in alta definizione senza dover cambiare TV. Grazie alla compatibilità con lo standard H.265 HEVC Main 10 bit, assicura immagini nitide e fluide. Oggi su Amazon lo paghi solo 16,14€, con il 5% di sconto, ma l’offerta è a tempo limitato, quindi affrettati.

Qualità Full HD per tutti i canali gratuiti con il decoder di Yingtop

Il decoder riceve tutti i canali in chiaro in qualità Full HD 1080p, garantendo un’esperienza visiva ottimale. È compatibile con le nuove frequenze del digitale terrestre, evitando problemi di compatibilità con il passaggio al DVB-T2.

Questo dispositivo offre uscite HDMI e SCART, ed è di fatto perfetto sia per le TV più moderne che per quelle più datate. Potrai collegarlo facilmente a qualsiasi schermo e goderti una visione impeccabile.

Oltre alla ricezione dei canali, supporta la funzione PVR per registrare programmi direttamente su una chiavetta USB o un hard disk. Inoltre, con un dongle WiFi (acquistabile separatamente), può accedere a contenuti multimediali online.

Il menu di navigazione chiaro e intuitivo permette di impostare il decoder in pochi minuti, anche per chi non è esperto di tecnologia. Basta collegarlo alla TV, avviare la ricerca automatica dei canali e il gioco è fatto.

Compralo subito su Amazon a soli 16,14€, con il 5% di sconto, il decoder digitale terrestre Yingtop è un prodotto indispensabile per chi vuole continuare a vedere la TV senza interruzioni e senza cambiare televisore.