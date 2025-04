Addio foglie e sporco nel vialetto: la spazzatrice Kärcher S4 è in offerta solo per poco tempo!

Per chi cerca una soluzione pratica ed efficace per la pulizia quotidiana, la Kärcher S4 rappresenta una scelta di grande interesse. Disponibile su Amazon.it con uno sconto del 12%, al prezzo di 98,99€ invece di 112,81 €, questa spazzatrice manuale si distingue per le sue caratteristiche tecniche e funzionali che la rendono adatta sia all’uso domestico che commerciale.

Spazzatrice a spinta di Kärcher: acquistala adesso al miglior prezzo su Amazon

Dotata di una larghezza operativa di 510 mm, la Kärcher S 4 è in grado di coprire superfici fino a 1800 metri quadrati all’ora, offrendo prestazioni eccellenti anche su aree estese. Il suo contenitore da 20 litri consente di raccogliere una grande quantità di detriti, mentre il peso contenuto di soli 9,8 kg, abbinato a un’impugnatura regolabile in altezza, garantisce un utilizzo confortevole anche per periodi prolungati. Inoltre, il sistema di regolazione della spazzola laterale permette di adattare la distanza dal terreno, assicurando risultati ottimali su superfici irregolari o in pendenza.

Kärcher S 4, Spazzatrice a spinta, 1 spazzola laterale, area: 1800 m²/h, contenitore: 20 l, larghezza di lavoro: 510 mm, stoccaggio salvaspazio, maniglia di spinta regolabile in altezza, autoportante 98.99 € 112.81 12% Vedi l'offerta

Tra i punti di forza di questa spazzatrice troviamo la sua ergonomia, studiata per semplificare le operazioni di pulizia. La tramoggia può essere svuotata senza doversi chinare, grazie a una pedana apposita, mentre la struttura pieghevole facilita il rimessaggio in spazi ristretti. Con un livello sonoro di soli 68 dB, la Kärcher S 4 è ideale anche per ambienti dove il silenzio è importante, come cortili condominiali o aree commerciali durante l’orario di apertura.

La possibilità di approfittare di uno sconto del 10% su Amazon rappresenta un’occasione da non perdere per chi desidera mantenere i propri spazi sempre in ordine senza fatica. Comprala adesso a soli 98,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.