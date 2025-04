Spesa last-minute? Ecco i supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta

Le festività di Pasqua (domenica 20 aprile 2025) e Pasquetta (lunedì 21 aprile 2025) sono momenti di convivialità, pranzi in famiglia e gite fuori porta. Tuttavia, tra preparativi per il casatiello napoletano, la torta pasqualina o una grigliata all’aperto, può capitare di dimenticare un ingrediente fondamentale o di aver bisogno di un acquisto dell’ultimo minuto. In Italia, le aperture dei supermercati durante queste festività variano significativamente da catena a catena e da regione a regione. Molti punti vendita chiudono per Pasqua, mentre altri prevedono orari ridotti o aperture straordinarie, specialmente per Pasquetta. Questo articolo offre una guida dettagliata e aggiornata sui supermercati aperti in Italia durante Pasqua e Pasquetta 2025, con indicazioni specifiche per le principali catene e consigli pratici per evitare viaggi a vuoto.

Pasqua 2025: quali supermercati sono aperti il 20 aprile?

La domenica di Pasqua è tradizionalmente un giorno di chiusura per la maggior parte dei supermercati italiani, in linea con l’importanza della festività e il desiderio di garantire riposo ai dipendenti. Tuttavia, alcune catene prevedono aperture straordinarie, spesso limitate alla fascia mattutina o in località turistiche e grandi città. Ecco un’analisi delle principali catene:

Carrefour : la catena francese adotta una politica flessibile , con alcune aperture straordinarie anche a Pasqua. Ad esempio, a Milano , il punto vendita Carrefour Express di via della Moscova sarà aperto dalle 9:00 alle 20:00, mentre a Torino l’Iper di Corso Turati garantirà un orario prolungato dalle 8:00 all’1:00 di notte. In altre città, come Roma , il Carrefour di via Vittoria nel centro storico sarà operativo dalle 8:00 alle 20:00. Si consiglia di verificare gli orari specifici sul sito ufficiale, poiché le decisioni variano a livello locale.

: Conad lascia ampia autonomia ai singoli punti vendita, il che significa che , spesso con orari ridotti (ad esempio, dalle 8:00 alle 13:00). , il Conad di via Indipendenza sarà aperto per servire turisti e residenti. È fondamentale controllare il sito ufficiale o contattare il negozio di riferimento per confermare le aperture. Il Gigante : questa catena, particolarmente diffusa in Lombardia, prevede aperture a Pasqua in alcuni punti vendita , generalmente fino alle 13:00. A Torino , i negozi di via Cigna, Corso Marche e Corso Mortara saranno operativi al mattino, mentre a Como il punto vendita di Vertemate con Minoprio seguirà lo stesso orario.

: anche Coop lascia la decisione ai singoli punti vendita. , il negozio di via Giustiniani nel centro storico sarà un’eccezione, aperto dalle 8:00 alle 22:00 sia a Pasqua che a Pasquetta. In altre regioni, come , alcuni supermercati Coop potrebbero aprire con orari ridotti, mentre gli ipermercati tendono a rimanere chiusi. Despar : la maggior parte dei negozi Despar sarà chiusa a Pasqua , ma alcune eccezioni si registrano in città come Roma e Milano , dove i punti vendita più centrali potrebbero aprire al mattino. È consigliabile consultare il sito ufficiale per dettagli.

: la maggior parte dei negozi Despar sarà , ma alcune eccezioni si registrano in città come , dove i punti vendita più centrali potrebbero aprire al mattino. È consigliabile consultare il sito ufficiale per dettagli. Catene chiuse a Pasqua: diverse catene, come Esselunga, Lidl, Aldi, Bennet, Pam Panorama, Unes, MD, e Tigros, hanno confermato la chiusura totale dei loro punti vendita il 20 aprile. Ad esempio, Esselunga ha preso una decisione centralizzata, senza eccezioni locali, mentre Lidl e Aldi manterranno tutti i negozi chiusi per garantire il riposo ai dipendenti.

Pasqua 2025: la lista completa dei supermercati aperti il 20 e 21 Aprile

Pasquetta 2025: più opportunità per la spesa il 21 aprile

Il lunedì di Pasquetta è generalmente più favorevole per chi ha bisogno di fare la spesa, poiché molte catene riaprono, spesso con orari festivi o ridotti. Ecco una panoramica delle aperture:

Esselunga : dopo la chiusura di Pasqua, Esselunga riapre a Pasquetta con orari variabili. A Milano , il negozio di Corso Italia sarà aperto dalle 8:00 alle 15:00, mentre quello di via Lorenteggio e il punto vendita di Roma in via Cola di Rienzo opereranno dalle 8:00 alle 20:00. Si raccomanda di verificare gli orari sul sito o tramite l’app Esselunga.

: a Pasquetta, la maggior parte dei punti vendita , con orari più ampi rispetto a Pasqua. A Milano, il negozio di via della Moscova passerà a un orario 8:00-22:00, mentre a Torino l’Iper di Corso Turati anticiperà l’apertura alle 7:00. In Toscana, i Carrefour Express di Firenze (via Maragliano, via Coluccio Salutati e via Capodimondo) garantiranno aperture festive. Conad : la maggior parte dei punti vendita Conad sarà aperta a Pasquetta , con orari che variano da negozio a negozio. In città come Firenze e Pisa, Conad Nord Ovest prevede aperture straordinarie, soprattutto nelle località costiere o turistiche.

: la maggior parte dei punti vendita , con orari che variano da negozio a negozio. In città come Firenze e Pisa, Conad Nord Ovest prevede aperture straordinarie, soprattutto nelle località costiere o turistiche. Lidl : dopo la chiusura di Pasqua, Lidl riapre a Pasquetta con orari festivi, generalmente dalle 8:00 alle 20:30. A Roma, il negozio di via della Magliana sarà operativo, così come quello di via Masolino a Milano e via Roma a Palermo.

: dopo la chiusura di Pasqua, con orari festivi, generalmente dalle 8:00 alle 20:30. A Roma, il negozio di via della Magliana sarà operativo, così come quello di via Masolino a Milano e via Roma a Palermo. Aldi : anche Aldi riapre a Pasquetta , con orari festivi dalle 8:00 alle 20:00 nella maggior parte dei punti vendita. Tuttavia, nel torinese, negozi come quelli di Nichelino, Moncalieri e Rivalta rimarranno chiusi.

: , con orari festivi dalle 8:00 alle 20:00 nella maggior parte dei punti vendita. Tuttavia, nel torinese, negozi come quelli di Nichelino, Moncalieri e Rivalta rimarranno chiusi. Coop : molti supermercati Coop saranno aperti a Pasquetta , con orari ridotti. A Roma, il punto vendita di via Giustiniani manterrà l’orario continuato 8:00-22:00, mentre in Toscana alcune aperture sono previste nelle città d’arte.

: molti supermercati Coop saranno , con orari ridotti. A Roma, il punto vendita di via Giustiniani manterrà l’orario continuato 8:00-22:00, mentre in Toscana alcune aperture sono previste nelle città d’arte. Il Gigante : a Pasquetta, la maggior parte dei negozi Il Gigante sarà aperta per l’intera giornata, con orari come 8:00-20:00. A Torino, i punti vendita di via Cigna e Corso Marche garantiranno servizio completo.

: a Pasquetta, la maggior parte dei negozi per l’intera giornata, con orari come 8:00-20:00. A Torino, i punti vendita di via Cigna e Corso Marche garantiranno servizio completo. Famila : Famila prevede aperture straordinarie a Pasquetta , con orari che variano da negozio a negozio. È possibile consultare le informazioni sul sito ufficiale.

: Famila prevede , con orari che variano da negozio a negozio. È possibile consultare le informazioni sul sito ufficiale. Iper : molti ipermercati Iper rimarranno chiusi a Pasqua, ma riapriranno a Pasquetta con orari festivi, spesso dalle 8:00 alle 20:00. Si consiglia di verificare il punto vendita più vicino.

: molti ipermercati Iper rimarranno con orari festivi, spesso dalle 8:00 alle 20:00. Si consiglia di verificare il punto vendita più vicino. Pam Panorama: dopo la chiusura di Pasqua, Pam Panorama prevede aperture straordinarie a Pasquetta, specialmente in città turistiche come Pisa, dove il negozio di via San Lorenzo sarà aperto dalle 9:00 alle 21:00.

Consigli pratici per la spesa di Pasqua e Pasquetta

Le aperture dei supermercati durante Pasqua e Pasquetta 2025 non sono uniformi in tutta Italia, poiché molte catene lasciano la decisione ai singoli punti vendita in base alle esigenze locali. Ecco alcuni suggerimenti per organizzare la spesa senza sorprese:

Consulta i siti ufficiali: prima di recarti in un supermercato, verifica gli orari di apertura sul sito ufficiale della catena o tramite le app dedicate (ad esempio, l’app Esselunga o Bennet). Le informazioni sui motori di ricerca potrebbero non essere aggiornate. Contatta il punto vendita: se il sito non fornisce dettagli chiari, una telefonata al negozio può evitare viaggi a vuoto. Questo è particolarmente utile per catene come Conad e Coop, dove le decisioni sono locali. Pianifica in anticipo: Pasqua è un giorno di chiusura per molte catene, quindi cerca di completare la spesa nei giorni precedenti, ad esempio sabato 19 aprile, quando i supermercati sono generalmente aperti con orari regolari. Considera le località turistiche: nelle città d’arte (Roma, Firenze, Milano) o nelle località costiere, le probabilità di trovare un supermercato aperto, anche a Pasqua, sono più alte. Orari ridotti: Anche nei negozi aperti, gli orari festivi sono spesso limitati (es. 8:00-13:00 o 8:00-20:00). Arriva presto per evitare di trovare le saracinesche abbassate.

Centri Commerciali: un’alternativa per Pasquetta

Oltre ai supermercati, i centri commerciali rappresentano un’opzione per chi cerca non solo generi alimentari ma anche ristoranti, cinema o negozi. A Pasquetta, molti centri commerciali saranno aperti, spesso con orari pieni (9:00-22:00). Ad esempio, a Milano, il centro commerciale di Arese sarà operativo dalle 9:00 alle 22:00, con l’Esselunga interna aperta dalle 8:00 alle 22:00. A Roma, il centro commerciale Porta di Roma garantirà aperture festive, mentre a Bologna il centro Merlata Bloom offrirà negozi e ristoranti dalle 9:00 in poi.

Pasqua e Pasquetta 2025 offrono dunque opportunità diverse per la spesa in Italia. Mentre la domenica di Pasqua vede la chiusura della maggior parte dei supermercati, con eccezioni come Carrefour, Conad, Coop e Il Gigante in alcune città, Pasquetta è caratterizzata da una maggiore flessibilità, con aperture diffuse per catene come Esselunga, Lidl, Aldi e molte altre. La chiave per evitare inconvenienti è verificare in anticipo gli orari dei punti vendita tramite siti ufficiali, app o chiamate dirette. Con un po’ di pianificazione, anche l’acquisto dell’ultimo minuto per il pranzo pasquale o la grigliata di Pasquetta sarà un successo.