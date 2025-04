Il trapano avvitatore super accessoriato che aspettavi: ora in offerta lampo

Cerchi uno strumento versatile, performante e accessibile per i tuoi lavori fai da te o per progetti più impegnativi? La soluzione per te è il trapano avvitatore LEEIKOO, disponibile su Amazon con un prezzo scontato di 53,17€ rispetto ai 79,98€ iniziali, grazie allo sconto del ben 34%!

Potentissimo, con doppia batteria e ben 30 accessori

Questo modello si distingue per la sua versatilità, grazie a tre modalità operative che consentono di affrontare una varietà di applicazioni. Dall'avvitamento alla perforazione standard, fino alla perforazione a percussione, il trapano LEEIKOO è equipaggiato per lavorare su materiali come legno, metallo, plastica e superfici più dure. Con una coppia massima di 42 Nm e la funzione martello integrata, offre prestazioni adeguate anche per esigenze professionali.

Autonomia e rapidità di ricarica sono altri punti di forza. La confezione include due batterie agli ioni di litio da 2,0 Ah che garantiscono sessioni di lavoro prolungate. La ricarica completa richiede solo 90 minuti, mentre l'indicatore di carica permette di monitorare facilmente l'autonomia residua. Questo sistema a doppia batteria elimina, di fatto, che tu debba interrompere ciò che stai facendo e attendere la ricarica.

Un altro aspetto rilevante è la flessibilità nelle prestazioni. Il trapano offre due velocità variabili: una più lenta, da 0 a 550 RPM, ideale per lavori di precisione, e una più veloce, da 0 a 1850 RPM, pensata per applicazioni che richiedono maggiore potenza. La frizione a 25 posizioni permette un controllo accurato, riducendo il rischio di danneggiare materiali delicati o di compromettere la tenuta delle viti.

Il design ergonomico contribuisce a rendere l'uso confortevole anche durante lunghe sessioni di lavoro. La presa è salda e sicura, mentre il mandrino autobloccante da 10 mm consente di cambiare le punte rapidamente e senza bisogno di attrezzi aggiuntivi. Inoltre, la luce LED integrata migliora la visibilità in ambienti poco illuminati, e la clip da cintura rende lo strumento facilmente accessibile durante l'utilizzo.

Per completare l'offerta, il set include 30 accessori, tra cui punte per forare legno e metallo e inserti per avvitare. Tutti gli accessori sono riposti in una pratica valigetta che facilita il trasporto e protegge l'attrezzatura. Con un peso contenuto di 2,88 kg e dimensioni compatte (32 x 24,6 x 10,5 cm), il trapano risulta maneggevole e facile da riporre.

In sintesi, il trapano avvitatore LEEIKOO è una scelta consigliata per chi desidera un prodotto performante e completo, senza rinunciare alla convenienza economica. La combinazione di potenza, versatilità e dotazione accessoria lo rende adatto sia agli hobbisti che ai professionisti. Approfitta subito dell’offerta a tempo Amazon e portatelo a casa ad appena 53,17€.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.