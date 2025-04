Messa di Pasqua, folla a San Pietro. Papa Francesco atteso per la benedizione Urbi et Orbi

Roma, 20 aprile 2025 – Folla di fedeli romani e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo in piazza San Pietro per assistere alla messa di Pasqua. E' cominciata sul sagrato della Basilica la celebrazione per la Domenica di Risurrezione del Signore. Sono circa 35mila i fedeli presenti, secondo la stima fornita dai media vaticani. A presiedere la messa, su delega di Papa Francesco, il cardinale Angelo Comastri. Concelebrano 26 cardinali, 16 vescovi e 250 sacerdoti. La messa è iniziata con il rito del "Resurrexit".

Folla in piazza San Pietro

L'omelia è stata preparata da Papa Francesco che ha espresso il suo desiderio di essere presente per la benedizione pasquale dell'Urbi et Orbi. Ieri pomeriggio Bergoglio, alcune ore prima della Veglia pasquale, si è presentato a San Pietro per unirsi spiritualmente in preghiera coi fedeli prima della Veglia nella notte santa.

Nell'omelia letta dal card. Re e preparata dal Papa, Bergoglio ha scritto che ''tutta la nostra vita può essere presenza di speranza. Vogliamo esserlo per coloro ai quali manca la fede nel Signore, per chi ha smarrito la strada, per quelli che si sono arresi o hanno la schiena curva sotto i pesi della vita; per chi è solo o si è chiuso nel proprio dolore; per tutti i poveri e gli oppressi della Terra; per le donne umiliate e uccise; per i bambini mai nati e per quelli maltrattati; per le vittime della guerra. A ciascuno e a tutti portiamo la speranza della Pasqua!''.