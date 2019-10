Roma, 3 ottobre 2019 - Dopo l'allerta meteo di giovedì, la situazione torna tranquilla quasi ovunque. Le previsioni meteo di domani, venerdì 4 ottobre, descrivono un quadro autunnale piuttosto stabile, caratterizzato da una discreta prevalenza di sole su gran parte dell'Italia, al netto di alcune eccezioni. Entrando un po' più nel dettaglio, il team de iL.Meteo.it spiega che la giornata di venerdì potrà contare su un "moderato ma efficace aumento della pressione". L'allontanamento del vortice freddo lascerà spazio a un ampio soleggiamento soprattutto al centro dello Stivale, salvo una maggiore nuvolosità nei cieli della Toscana. Qualche residuo di instabilità persisterà al mattino anche sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia, nonché in Puglia, in uno scenario che sembra comunque destinato a rasserenarsi nel corso del pomeriggio.

Per quanto riguarda il Nord, gli esperti di 3BMeteo, segnalano nubi in aumento nella seconda parte del giorno "con qualche fenomeno notturno sul Triveneto". D'accordo anche i colleghi de iL.Meteo.it, secondo cui il risveglio di venerdì "vedrà valori sotto i 9 gradi su gran parte delle città come ad esempio a Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma". Allargando lo sguardo sulla totalità delle regioni italiane, nelle ore più calde le massime sono destinate a mantenersi in linea con le medie di stagione; il che significa temperature abbastanza fresche ma piacevoli.

I meteorologi avvertono tuttavia che per il weekend sono in arrivo nuovi peggioramenti, che tra sabato 5 e domenica 6 ottobre dovrebbero dare vita a una raffica di temporali.

Previsioni meteo di venerdì 4 ottobre

Nord Ovest

Nuvolosità diffusa ma in presenza di belle schiarite soprattutto nel pomeriggio. Possibili piovaschi diurni sui rilievi alpini più settentrionali, per il resto basso rischio di precipitazioni. Temperature fresche, ma gradevoli con 19° a Milano e 18° a Torino.



Nord Est

Cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, poi progressiva copertura nel pomeriggio, in un contesto che dovrebbe mantenersi mediamente asciutto. Previsti 21° a Bologna e 18° a Venezia.



Centro

Nubi sparse sulla Toscana, con peggioramenti e possibili piogge verso sera. Altrove prevalenza di sole accompagnato da un clima ancora piuttosto mite. Massime intorno ai 22° a Firenze e Roma.



Sud e Isole

Residui piovaschi in Puglia e a cavallo tra Calabria e Sicilia, con fenomeni in attenuazione nel pomeriggio. Tempo stabile sulle restanti regioni, con forti venti da Nord. Temperature in lieve calo: attesi 20° a Bari e 23° a Palermo.

Le temperature di venerdì

🔵Temperature in calo nei prossimi giorni, specie nei valori minimi che localmente si porteranno sotto i 10°C.

I dettagli #meteo➡️https://t.co/Gmi75ymXRQ pic.twitter.com/TKnqAFIMcp — 3B Meteo (@3BMeteo) 3 ottobre 2019