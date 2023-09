Previsioni meteo: nel weekend nuova ondata di caldo con l’anticiclone Bacco

Roma, 2 settembre 2023 – Non sarà rovente come nel mese di agosto, ma l’arrivo dell’anticiclone Bacco regalerà, già da questo primo weekend di settembre e fino almeno a metà del mese, temperature da piena estate. A confermare la previsione è Antonio Sanò di ilMeteo.it secondo cui il caldo africano in arrivo con l’anticiclone non sarà come quello dei precedenti, poiché non interesserà l’intero Stivale, ma prediligerà Isole Baleari, Francia e poi Germania.

Sia sabato che domenica il bel tempo sarà prevalente il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni e le temperature cominceranno a salire con valori massimi che torneranno a toccare punte tra i 31-33° C al Centro Sud mentre al nord si fermeranno in gran parte ai 29-30° C, mentre i valori notturni si manterranno sotto i 20° C su molte regioni. Tornerà il caldo quindi ma niente paura, gli esperti assicurano che non sarà afoso come quello di agosto.

Se al Centro Nord la bella stagione si prolungherà anche nei prossimi giorni, nelle regioni del sud invece l’anticiclone sarà fermato ad inizio settimana da correnti di aria fresca. Quindi, nel Sud Italia sono attesi sole e caldo da fine estate sulle regioni meridionali in questo primo weekend di settembre, con temperature in ulteriore aumento domenica per il rinforzo dell'anticiclone africano con punte massime di 32°C.

Da lunedì invece l'anticiclone si indebolirà per un nucleo di aria fresca in discesa dai Balcani con isolati fenomeni sui rilievi. Instabilità invece in ulteriore aumento tra martedì e venerdì, in particolare su Appennino, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie al pomeriggio quando saranno più probabili locali acquazzoni e temporali. Temperature in calo per venti in rinforzo di Grecale.

Bel tempo su tutto lo Stivale con temperature estive. Sono queste le previsioni per domenica 3 settembre. Al nord è atteso sole e clima più caldo, al centro soleggiato con caldo in aumento. Al sud, invece, il tempo sarà più “ballerino”: sereno al mattino, mentre nel pomeriggio il cielo sarà coperto.

Il caldo sembra non voler abbandonare la penisola. Ecco che anche lunedì 4 settembre è atteso sole al nord. Al centro bel tempo prevalente. Al sud sempre tante nuvole, venti da nordest e piovaschi in Calabria. Tendenza: una goccia fredda sfiora il sud Italia con vento e temporali, sempre sole altrove.