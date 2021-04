Le previsioni meteo di domani, sabato 17 aprile, fugano gli ultimi dubbi sull'imminente weekend. All'orizzonte si profila un fine settimana caratterizzato da una circolazione ciclonica di stampo quasi invernale, con piogge, neve in montagna e temperature piuttosto frizzanti, se non addirittura sotto le medie del periodo.



Andando con ordine, il team de iLMeteo.it comunica che sabato sarà la giornata più tranquilla del weekend soprattutto al Centro Nord, dove non mancheranno le nuvole (dettagli in fondo all'articolo), ma le precipitazioni si limiteranno a qualche timida comparsata sui rilievi alpini centro-orientali. Il tempo sarà invece molto instabile sulla Sardegna (improvvisi temporali) e in generale capriccioso su buona parte del Sud, con piogge sparse sulle regioni peninsulari, più consistenti tra Basilicata e Puglia.



Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 17 aprile

, l'afflusso di venti freddi nord-orientali alimenterà ulteriormente il vortice di bassa pressione di stanza sul Mediterraneo,, che abbraccerà un po' tutta l'Italia. La conferma arriva anche dagli esperti di 3BMeteo.it, secondo cui il nuovo fronte "darà origine a condizioni di instabilità non solo al Centro-Sud, ma anche su parte del Nord". In particolare, dopo un, dal pomeriggio le precipitazioni colpiranno soprattutto zone alpine e prealpine (fioccate dai 1200-1400 metri), Sardegna, Lazio e Abruzzo e infine entro sera un po' tutto il Meridione. Previsto anche ilsui rilievi appenninici centro-meridionali, a partire da quota 1200-1440 metri.Cielo prevalentemente soleggiato, ma con un incremento della nuvolosità dal pomeriggio, accompagnato da occasionali piovaschi su Alpi e Prealpi lombarde. Temperature massime: 14° a Genova, 15° a Torino e Milano.Cielo sereno o non troppo nuvoloso al mattino, poi nubi in aumento nella seconda metà di giornata, in un contesto quasi sempre asciutto. Sporadiche fioccate sui rilievi del Trentino-Alto Adige dai 1400-1500 metri. Temperature massime: 16° a Bolzano e Bologna, 13° a Venezia.Tempo instabile sulla Sardegna fin dal mattino, con fenomeni piovosi via via più intensi (possibili temporali). Avvio molto coperto sulle regioni peninsulari (ad eccezione delle coste toscane), ma con belle schiarite nel pomeriggio. Temperature massime: 15° a Cagliari, 17° a Firenze, 18° a Roma.Cielo molto nuvoloso o coperto quasi ovunque, con piogge sparse su Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Attesa qualche modesta precipitazione su bassa Campania, Calabria ionica ed est Sicilia tra pomeriggio e sera. Temperature massime: 14° a Napoli e Bari, 16° a Palermo.