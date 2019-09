Roma, 27 ottobre 2019 - In attesa di un possibile inizio di ottobre di stampo artico, godiamoci un weekend di sole, anche se non asciutto al 100%. Le previsioni meteo di domani, sabato 28 settembre, preannunciano un'ampia prevalenza di sole sull'Italia, con qualche insidia al Nord, ma temperature in generale aumento e valori climatici che rimandano all'estate.



Come annunciato nei precedenti bollettini, il team del meteo suggerisce che sabato il tempo si manterrà stabile e molto soleggiato quasi ovunque, con qualche eccezione in corrispondenza delle regioni più settentrionali.

Ultimo aggiornamento #meteo per il weekendhttps://t.co/eIxecg0gJS — 3B Meteo (@3BMeteo) 27 settembre 2019

Sul sito si legge infatti che "l'ingerenza delle correnti più umide e moderatamente instabili si farà sentire su alcuni tratti del Nord", determinando una maggiore copertura ed eventuali temporali su rilievi prealpini centro-orientali, in particolare del Triveneto. Nel corso della giornata non si escludono inoltre deboli piogge sulla Liguria di Levante, fino alla Toscana settentrionale.



PREVISIONI DOMENICA 29 SETTEMBRE - Nel confermare il quadro appena descritto, 3BMeteo aggiunge che "domenica 29 settembre non assisteremo ad alcun significativo cambio di copione. Il fine settimana dovrebbe quindi chiudersi all'insegna di una residua variabilità al Nord " su Levante Ligure, Prealpi e Friuli-Venezia Giulia associata a deboli ed isolate piogge", mentre altrove continuerà a splendere il sole.

Anticiclone delle Azzorre preponderante sulla nostra Penisola, ma con un MA #meteo #27Settembrehttps://t.co/arnsLEHI2m — 3B Meteo (@3BMeteo) September 27, 2019

Le previsioni meteo di sabato nel dettaglio

Nord Ovest

Nuvole sparse su tutte le regioni, con maggiori addensamenti e rischio di pioggia sulla Liguria centro-orientale. Foschie mattutine in pianura, ma con schiarite nel pomeriggio. A Milano e Torino sono previsti 25°.



Nord Est

Instabilità diffusa su tutto il Nord Est, con possibili temporali diurni tra Veneto, Friuli-Venezia Giulia e rilievi più settentrionali. Altrove spazio per schiarite nelle ore pomeridiane. Attesi 23° a Venezia e 28° a Bologna.



Centro

Prevalenza di sole su tutti i settori, salvo qualche nuvola sparsa lungo le coste della Toscana, comunque in assenza di rovesci. Il clima si mantiene mite, portando 25° a Firenze e 27° a Roma.



Sud e Isole

Tanto sole e bel tempo su tutto il Mezzogiorno, in un contesto climatico ancora caldo ma piacevole. Massime intorno ai 27-28° a Bari, Napoli e Palermo.

TEMPERATURE MASSIME PREVISTE - Ecco le massime previste per sabato 28 settembre da 3BMeteo: "Al Nord previste massime fino a 24/26°C sulla bassa Val Padana, punte di 28°C sull'entroterra romagnolo, fino a 25/26°C sulle zone interne del Centro con locali valori fino a 27°C sui fondovalle marchigiani, al Sud massime sui 26/27°C con punte di 30°C su Puglia e Catanese, in Sardegna punte di 30°C sull'entroterra cagliaritano. Minime in lieve aumento, fino a 15/16° al Centro-Nord."