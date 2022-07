Previsioni meteo: sabato con le ultime piogge. Weekend meno caldo in Italia

Le previsioni meteo di domani, sabato 30 luglio, annunciano una giornata caratterizzata da qualche residua precipitazione al Nord e al Centro, ma che per il resto tornerà a essere prevalentemente soleggiata in quasi tutta Italia. Nel complesso sarà un weekend senza eccessi di calore, con temperature in diminuzione anche al Sud entro domenica.



Il team de iLMeteo.it scrive che, superata la sfuriata temporalesca, sabato la pressione riprenderà gradualmente ad aumentare. Fatta eccezione per gli ultimi temporali in mattinata sul Triveneto e alcuni rovesci sulle regioni centrali tra Appennino e fascia adriatica, il cielo tenderà a prevalere su gran parte del Paese, con condizioni di cielo sereno o non troppo nuvoloso. Sul fronte climatico, aggiunge il sito di 3BMeteo, i termometri caleranno un altro po' al Nord (salvo punte locali di 33-34 gradi) e non supereranno i 28 gradi sul lato Adriatico. Il caldo rimarrà nella norma anche sul versante tirrenico, dove le massime potranno raggiungere al più i 32-33 gradi. Al sud, scrivono infine gli esperti, la colonnina di mercurio si abbasserà in Campania, Molise e Puglia settentrionale, mentre potrà spingersi fino a 38 gradi in Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Per quanto riguarda domenica 31 luglio non sembrano esserci in vista grosse novità. Il weekend si chiuderà all'insegna del tempo asciutto e soleggiato, in un contesto climatico estivo tutto sommato gradevole, mitigato anche dai venti che soffieranno da Nord. Le temperature registreranno un'ulteriore flessione al Sud in particolare sui settori adriatici, dove non si dovrebbe andare oltre i 30 gradi. Solo in Sicilia il caldo rimarrà molto inteso

Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 30 luglio

Nord Ovest

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime: 29° a Genova, 30° a Torino, 33° a Milano.



Nord Est

Al mattino un po' di nubi sul Triveneto, accompagnate da residui temporali su alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dal pomeriggio prevalenza di sole un po' ovunque. Temperature massime: 32° a Bolzano, 33° a Bologna, 34° a Venezia.



Centro e Sardegna

Al pomeriggio possibili rovesci o temporali su Appennini di Marche e Abruzzo. Per il resto soleggiato, a parte una maggiore nuvolosità mattutina in Versilia. Temperature massime: 34° a Cagliari, 33° a Firenze, 32° a Roma.



Sud e Isole

Dominio anticiclonico e bel tempo su tutto il Meridione. Temperature massime: 32° a Napoli, 36° a Bari, 34° a Palermo.