Roma, 21 febbraio 2019 - L'inverno non è finito: le previsioni meteo di venerdì 22 febbraio 2019 in Italia annunciano tempo in fase di cambiamento sul nostro paese, a causa di una massa di aria fredda in arrivo dalla Siberia che si abbatterà su tutta l'Europa occidentale. Ilmeteo.it e 3BMeteo sono concordi nel prevedere un clima mite al Nord, con poche nuvole e precipitazioni solo in Alto Adige, mentre al Centro-sud vedremo venti forti sulle coste e possibili mareggiate sulla zona adriatica, ma anche su Sicilia, Eolie e Calabria. Nel corso del weekend le temperature caleranno bruscamente, anche di 10° nell'arco di poche ore. Previste piogge e rovesci tra Abruzzo e Sicilia, che continueranno nella giornata di sabato, quando la neve potrebbe arrivare anche a quote basse fra Basilicata, Puglia e perfino in Sicilia.

Meteo: gelido SCOSSONE RUSSO-SIBERIANO pronto all'impatto, TEMPERATURE giù di 15°C. Vediamo DOVE e QUANDO https://t.co/kGlcOvVuIp #meteo di @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 21 febbraio 2019

Previsioni del tempo di venerdì 22 febbraio: Nord Ovest

Il maltempo sembra risparmiare tutto il Nord Italia: nella giornata di venerdì si annuncia sole un po' ovunque lungo l'arco alpino. Qualche nube bassa sulla Liguria e nebbie locali sula pianura padana al mattino. In generale clima mite, con punte di 17° a Milano e Torino.

Nord Est

Il Nord-est italiano vedrà nella giornata del 22 febbraio un clima mite su tutte le regioni, salvo nebbie locali al mattino, ma senza precipitazioni. In Alto Adige nubi e nevicate sparse in alta quota sui confini con l'Austria. A Venezia si prevedono 13°.

Centro

Tempo prevalentemente stabile nelle prime ore della giornata, ma peggioramenti in serata: l'aria fredda proveniente dalla Russia provocherà un abbassamento delle temperature un po' dappertutto, con aumento dei venti sia all'interno (Appennino compreso) che sulle coste, con prime raffiche di burrasca. Possibili nevicate in Abruzzo.

Sud e Isole

Se la Campania e la Sardegna sembrano risparmiate dall'azione dell'alta pressione siberiana, su Adriatico, Lucania, Calabria e Sicilia le temperature saranno in calo. Si prevedono anche piogge in serata in Calabria e Sicilia e nevicate oltre i 1100 metri.