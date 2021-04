Le previsioni meteo di domani, sabato 10 aprile, confermano il ritorno del brutto tempo su parte del Centro Nord, a seguito dell'arrivo di una perturbazione atlantica. Piogge e clima simil-autunnale caratterizzeranno anche la giornata di domenica.



Il team de iLMeteo.it avvisa che sabato entrerà in gioco "un fronte depressionario alimentato da aria fresca in quota e sospinto da miti venti di Scirocco", che provocherà un peggioramento delle condizioni atmosferiche su Nord Ovest e Toscana, con piogge sparse e nevicate sulle Alpi oltre i 1200-1300 metri. Tra pomeriggio e sera le precipitazioni raggiungeranno anche le altre regioni settentrionali, mentre i rovesci si faranno più intensi su Liguria e Toscana centro-settentrionali, con il rischio di locali nubifragi. Sul resto dell'Italia, la situazione sarà più tranquilla, ma si assisterà comunque a un progressivo aumento della nuvolosità, soprattutto al Centro. Il maltempo sarà accompagnato da un calo delle temperature al Nord e, anche se non si potrà parlare propriamente di clima gelido, farà comunque freddo per il periodo. Al contrario nelle regioni più soleggiate si registrerà un lieve aumento termico favorito dalle correnti sciroccali.



Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 10 aprile

Secondo gli esperti di 3BMeteo,la perturbazione colpirà fin da subito un po' tutto il Nord "con rovesci e locali temporali intervallati da poche e brevi schiarite". Il tempo sarà poi instabile anche nelle regioni tirreniche, confino a sera soprattutto sulla Toscana. Contestualmente il cielo risulterà molto nuvolo sull'adriatico, ma con. Attese anche fioccatesulle Alpi e in alta quota sugli Appennini. Andrà invece meglio al Sud, nonostante un significativo via vai di nuvole.Avvio coperto con deboli precipitazioni e spruzzate di neve sui rilievi Alpini. Poi fenomeni sempre più frequenti, con forti rovesci specie in Liguria. Temperature massime: 12° a Genova, 10° Torino, 14° a Milano.Prima parte di giornata a tratti molto nuvolosa, ma asciutta. Entro sera precipitazioni in estensione sul Triveneto. Temperature massime: 16° a Bolzano, 13° a Bologna e Venezia.Tempo in peggioramento sulla Toscana, con fenomeni di intensità crescente nel corso della giornata, in estensione su alto Lazio e Umbria. Variabile ma più asciutto sulle restanti regioni peninsulari. Qualche pioggia sulla Sardegna settentrionale. Temperature: massime: 16° a Cagliari, 13° a Firenze, 15° a Roma.Un po' più coperto sulla Campania (ma senza pioggia), per il resto cielo sereno o non troppo nuvoloso. Temperature massime: 16° a Napoli, 18° a Bari e Palermo.